《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：努力鍛造全面過硬的水下尖兵

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國家主席習近平近日給海軍潛艇部隊某艇員隊全體官兵回信，對他們予以親切勉勵。習近平在信

中指出，要不斷提高履行使命任務能力，努力鍛造全面過硬的水下尖兵。



貨幣政策力挺經濟復甦

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人行１１日發布的數據顯示，４月人民幣貸款增加７１８８億元，同比多增６４９億元（人民幣

．下同）。４月末社融規模存量同比增１０％；４月社融規模增量為１﹒２２萬億元，比上年同

期多２７２９億元。４月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長１２﹒４％。



擴大有效投資，地方債發行提速

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數據顯示，截至５月１１日，今年以來地方債發行規模超過３萬億元，其中新增專項債發行

１﹒６４萬億元。專家表示，後續新增專項債料繼續前置發行，第二三季度發行規模或均超萬億

元。





《上海證券報》



習近平：努力鍛造全面過硬的水下尖兵

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國家主席習近平近日給海軍潛艇部隊某艇員隊全體官兵回信，對他們予以親切勉勵。習近平在信

中指，要不斷提高履行使命任務能力，努力鍛造全面過硬的水下尖兵。



中小銀行存款利率或再下行

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記者從多名銀行業人士處獲悉，近日相關部門已通知調整協定存款及通知存款自律上限，工農中

建四大行執行基準利率加１０個點子，其他金融機構執行基準利率加２０個點子。自律上限調整

５月１５日起執行。



２０２３世界品牌莫干山大會在浙江德清舉辦

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以「對話世界，共創美好」為主題的２０２３世界品牌莫干山大會１１日在浙江德清舉辦。大會

由新華通訊社、中國品牌建設促進會聯合浙江省人民政府主辦。





《證券時報》



國有大行即將統一行動，引導利率進一步下調

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記者從多位銀行業人士處獲得確認，有關部門發布通知，自下周一起，要求各銀行控制通知存款

、協定存款利率加點上限。其中，國有大行加點上限不能超過１０個點子，其他金融機構不能超

過２０個點子。



４月社融增量達１﹒２２萬億 ，消費投資意願有所改善

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人行昨日發布的數據顯示，４月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量受季節性因素等影響較

上月明顯下滑，但仍保持同比多增勢頭。當月人民幣貸款增加７１８８億元，同比多增６４９億

元；社融規模增量為１﹒２２萬億元，比上年同期多２７２９億元。



長三角勇闖「黑科技」無人區

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目前，長三角三省一市正全方位布局未來產業，涉及合成生物學、腦機接口、量子計算、智能仿

生與超材料、深地深海等幾十個細分賽道。（ｌｃ）

