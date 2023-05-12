《鍾之日記》５月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地４月份新增貸款和社融增量環比斷崖式下降，人民幣隔晚走弱，離岸價一度貶穿

６﹒９６，人幣中間價今貶３８０點報６﹒９４８１，創２個月新低，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日繼續承壓，日內接連失守６﹒９４及６﹒９５關，收盤報６﹒９５０６，較上個

交易日４時３０分收盤價跌１１０點子，兩連跌，續創３月１０日以來逾２個月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１點子，報６﹒９５８０。

兩地股市均走弱，香江魚缸及Ａ場齊錄四連跌。恒指高開１０７點，報１９８５０，早段最

多升１０９點，高見１９８５３，之後掉頭回落，午後Ａ場跌幅擴跌穿今早低位，最多跌１４７

點，低見１９５９６，最終恒指收報１９６２７，跌１１６點或０﹒６％；連跌四日累失６６９

點。國指收報６６６３，跌３１點或０﹒４７％；科指升０﹒３％，收３８７４點。大市全日成

交增至１０２７﹒７３億元。



＊Ａ場本周累跌１﹒９％＊



內地通脹數據引發通縮憂慮後，最新公布的４月金融數據，新增人民幣貸款和社融增量雙雙

遇冷，均遠低於市場預期，再為中國經濟狀況亮起警號。經濟復甦步伐減慢，滬深股市今早窄幅

低開後，互聯網、有色、基建等板塊急挫，中午收盤時已失守三千三關，午後跌幅加劇擴大，最

終滬綜指全日跌１﹒１２％四連跌，報３２７２﹒３６點，本周累跌１﹒９％，創３月１０日以

來逾２個月最大跌幅。深成指同跌０﹒１﹒２３％，創業板指跌１﹒０６％。交投再進一步縮水

，兩市全日成交８４８１億元（人民幣．下同），按日減少５﹒３％，並錄得３月１６日以來成

交新低。



＊京東止跌反彈７％，喜迎首位女ＣＥＯ＊



京東集團公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利６２﹒６１億元人民幣，而對上一年

同期淨虧損２９﹒９１億元人民幣；每股基本盈利１﹒９９元人民幣。非公認會計準則下，淨利

潤為７５﹒９１億元人民幣，升８８﹒２７％；每股基本盈利為２﹒４２元人民幣。

不過，相較首季利潤遠超預期的業績，市場更為關注京東再度換帥，京東宣布，原有首席執

行官徐雷宣布因個人原因退休，由集團現任首席財務官許冉接任。然而京東集團公認的「二當家

」、公司至暗時刻的「領路人」徐雷今年才４９歲，遠未達到法定退休年齡６０歲，再且他在重

返京東十餘年後將再次告別，其在集團ＣＥＯ位上僅坐了３９９天。

對於徐雷榮退，劉強東表示，徐雷在擔任執行長期間，其決策和領導能力對公司發展至關重

要，衷心祝願徐雷榮退後一切順利，並期待他繼續貢獻力量。徐雷退休後，將擔任顧問委員會首

任理事長。他在去年４月７日從劉強東手中接任執行長。

分析師認為，在京東面臨拼多多、字節跳動等對手競爭之際，上述高層人事異動，顯示京東

將重心轉向獲利能力。

摩通發表研究報告認為，管理層地震或構成憂慮，包括重組或投資計劃會否更為進取；在困

難時期新管理層執行能力。因此，業續會議將對投資者解讀相關變動至關重要。

京東今日飆７﹒３％，報１４４﹒８元，止四連跌。京東健康（０６６１８）、京東物流

（０２６１８）股價分別大漲２﹒８％、５﹒５％。



＊存款利率要減，內銀齊齊跌倒＊



最新公布的４月信貸數據再為中國經濟狀況亮起警號，月內社融增量為１﹒２２萬億元，遠

遜預期的２萬億元，新增人民幣貸款只有７１８８億元，遠低於預期的１﹒４萬億元，與３月新

增的３﹒８９萬億元形成強烈對比，其中涉及房貸的住戶部門貸款則更減少２４１１億元。國泰

君安國際首席經濟學家周浩分析指，信貸數據遠低於預期，加深對中國經濟疫後復甦可持續的擔

憂。此外，二季度中國經濟同比增速超過８％的希望渺茫，表明整體經濟動能已經顯著放緩。預

計二季度政策利率下調在即。不過，光大銀行認為，４月信貸社融偏弱，市場此前已有預期，預

計短期內政策利率預計仍不動。

信貸糟糕之下，內銀又被要求規管存款利率，有指全國市場利率定價自律機制已發通知，自

下周一（１５日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行

自律上限下調３０個基點，其他金融機構自律上限下調５０個基點。事實上，內地城商行－－桂

林銀行今日已發公告稱，下周一對通知存款、單位協定存款的利率進行調整。通知存款各期限存

款產品利率下調５５基點，１天和７天期通知存款利率分別由１﹒５５％、２﹒１％下調至１％

、１﹒５５％。單位協定存款利率同樣下調５５基點，由此前的１﹒９％下調至１﹒３５％。下

調幅度比全國市場利率定價自律機制的要求更大。

內銀股近全線跌，民生銀行（０１９８８）收挫近３％，郵儲銀行（０１６５８）遭李嘉誠

基金會減持，套現超１億港元，今日股價跌２﹒５２％。交通銀行（０３３２８）、建設銀行

（００９３９）、工商銀行（０１３９８）齊跌逾２％、農業銀行（０１２８８）及中國銀行

（０３９８８）跌近２％。



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