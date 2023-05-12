《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ明晟公司公布最新的指數審議結果，其全球指數將新

增８６隻成分股並剔除３９隻，自５月３１日收市起生效。其中，ＭＳＣＩ新興市場指數的最大

的三支新增成分股為京滬高鐵（滬：６０１８１６）、晶科能源（滬：６８８２２３）和大全能

源（滬：６８８３０３）。

ＭＳＣＩ中國指數將納入中遠海能（０１１３８）、京東物流（０２６１８）等５３隻港股

和Ａ股股票，剔除珀萊雅（滬：６０３６０５）等１３隻股票（含港股、Ａ股等）。

除全球指數系列外，ＭＳＣＩ中國全指數以及ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數的成分股名單也有

所調整，不過，跟蹤上述兩隻指數的海外資金相對較少，調整或不會帶來顯著的資金進出。

ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數將增加２８隻，減少９隻。新增的三大成分股將分別是海光信息

（滬：６８８０４１）、大全能源（滬：６８８３０３）和格科微（滬：６８８７２８）。

ＭＳＣＩ中國全股票指數中將增加２３隻，減少１７隻。三大新增成分股將分別是海光信息

（滬：６８８０４１）、大全能源（滬：６８８３０３）和三花智控（深：００２０５０）。

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