《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行徵信中心發布《鄭重聲明》顯示，徵信中心發現有詐

騙分子仿冒徵信中心網站，以「影響徵信」「徵信修復」為名，誘導社會公眾提供個人信息，騙

取錢財，實施詐騙犯罪活動，侵犯了社會公眾的合法權益。 為更好保護社會公眾利益，有效識

別欺詐行為，徵信中心鄭重聲明：徵信中心不對外提供逾期記錄處理、違規網貸賬戶關閉、徵信

修復等相關服務。（ｃｔ）

