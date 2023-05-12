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AH股新聞

12/05/2023 17:22

《中國監管》人行：徵信中心不對外提供逾期記錄、徵信修復等服務

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行徵信中心發布《鄭重聲明》顯示，徵信中心發現有詐
騙分子仿冒徵信中心網站，以「影響徵信」「徵信修復」為名，誘導社會公眾提供個人信息，騙
取錢財，實施詐騙犯罪活動，侵犯了社會公眾的合法權益。　為更好保護社會公眾利益，有效識
別欺詐行為，徵信中心鄭重聲明：徵信中心不對外提供逾期記錄處理、違規網貸賬戶關閉、徵信
修復等相關服務。（ｃｔ）

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