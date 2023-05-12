《經濟通通訊社１２日專訊》在通脹數據引發通縮爭論後，最新的４月信貸數據再為中國經

濟狀況亮起警號，４月社融增量為１﹒２２萬億元（人民幣．下同），遠遜預期的２萬億元，新

增人民幣貸款更只有７１８８億元，遠低於預期的１﹒４萬億元，涉及房貸的住戶部門貸款則更

減少２４１１億元。

數據不佳，降準降息預期燃點，滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒１５％，報３３０４﹒４６點，距離穿三千三只差一步，深成指低開０﹒１％，半導體股造

好，金融股顯著跌。

在氣球事件發生後，美國近日有意與中方修補關係，據傳決定押後多項對華制裁和出口管制

措施，以尋求國務卿布林肯重新訪華與中方溝通。另外，美國總統國家安全顧問沙利文與中共中

央外辦主任王毅連續兩天面談，中美雙方都以「實質性和建設性」形容此次會晤，美方官員對外

媒表示，預計未來幾個月雙方會有更多接觸。

「中特估」舞高弄低引發市場波動，內地私募排排網一份調查結果顯示，超過五成私募認為

中特估行情還能持續，僅５％的私募認為中特估行情已經進入尾聲。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，回籠１０億元，本周實現淨回籠２６０億元。

另外，ＭＳＣＩ明晟全球指數將新增８６隻成份股並剔除３９隻，自５月３１日收市起生效

。其中，ＭＳＣＩ新興市場指數的最大的三支新增成份股為京滬高鐵（滬：６０１８１６）、晶

科能源（滬：６８８２２３）和大全能源（滬：６８８３０３）。（ｅｙ）





