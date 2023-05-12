《經濟通通訊社１２日專訊》在通脹數據引發通縮爭論後，最新的４月信貸數據再為中國經

濟狀況亮起警號，４月社融增量為１﹒２２萬億元（人民幣．下同），遠遜預期的２萬億元，新

增人民幣貸款更只有７１８８億元，遠低於預期的１﹒４萬億元，涉及房貸的住戶部門貸款則更

減少２４１１億元。

數據不佳，市場期待降準降息，滬深股市今早窄幅低開，互聯網、有色、基建、軍工等板塊

急挫，滬綜指半日跌０﹒４％，報３２９６﹒３８點，是４月２８日以來首跌穿三千三，深成指

同跌０﹒４７％，創業板指同跌０﹒１１％。交投再進一步縮水，兩市半日成交５４６２億元，

，較上日同時段成交再減６﹒３％。

國泰君安國際首席經濟學家周浩分析指，信貸和社融增量都僅有市場預期的一半左右，暗示

疫後首輪經濟反彈或多或少已經消退，目前房地產市場表現亦不佳，市場需要為後續經濟數據下

行做好準備。周浩更預測，第二季中國經濟同比增速超過８％的希望渺茫，因整體經濟動能已經

顯著放緩，不過政策利率下調在即。



＊銀行股續頹，直播概念回吐＊



融資數據差尤其是房貸業務遜色，加上當局指導下調利率上限，以及市場預期降息將至，進

一步擠壓銀行業利潤。銀行股頹勢持續，尤其是城商行，西安銀行（滬：６００９２８）挫

３﹒３％，成都銀行（滬：６０１８３８）跌１﹒２％，蘭州銀行（深：００１２２７）、杭州

銀行（滬：６００９２６）跌０﹒６％；四大行走勢個別，工商銀行（滬：６０１３９８）、農

業銀行（滬：６０１２８８）無升跌，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌０﹒２％。

直播概念昨日炒高，部分股票今早顯著回落，拖累互聯網板塊急跌，其中，浙數文化

（滬：６００６３３）跌停，百納千成（深：３００２９１）跌８﹒５％，引力傳媒

（滬：６０３５９８）挫８﹒２％，光線傳媒（深：３００２５１）跌８％，奧飛娛樂

（深：００２２９２）跌７％，掌趣科技（深：３００３１５）跌６﹒６％，華誼兄弟

（深：３０００２７）回吐５﹒５％。



＊中芯Ａ績後曾飆，惟升幅收窄＊



早前遭市場看衰業績的中芯國際（滬：６８８９８１）昨日（１１日）盤後公布，截至３月

３１日止首季純利２﹒３１億美元，按年下降４８﹒３％，按季下降４０﹒１％，每股盈利３美

仙。首季銷售收入約１４﹒６２億美元，略好於指引，按年下降２０﹒６％，按季跌下降

９﹒８％，主因第一季晶圓付運量按年減少３２％所致。毛利３﹒０５億美元，按年下降

５９﹒４％，毛利率２０﹒８％，按年下降１９﹒９個百分點。產能利用率６８﹒１％，按年跌

３２﹒３個百分點。

中芯國際績後股價曾飆，惟盤中升幅收窄，半日揚２﹒２％，報５４﹒１４元。（ｅｙ）

