《經濟通通訊社１２日專訊》內地通脹數據引發通縮憂慮後，最新公布的４月金融數據，新
增人民幣貸款和社融增量雙雙遇冷，均遠低於市場預期，再為中國經濟狀況亮起警號。經濟復甦
步伐減慢，滬深股市今早窄幅低開後，互聯網、有色、基建等板塊急挫，中午收盤時已失守三千
三關，午後跌幅加劇擴大，最終滬綜指全日跌１﹒１２％四連跌，報３２７２﹒３６點，本周累
跌１﹒９％，創３月１０日以來逾２個月最大跌幅。深成指同跌０﹒１﹒２３％，創業板指跌
１﹒０６％。交投再進一步縮水，兩市全日成交８４８１億元（人民幣．下同），按日減少
５﹒３％，並錄得３月１６日以來成交新低。
＊銀行股續頹勢，惟中行較強悍＊
融資數據差尤其是房貸業務遜色，加上當局指導下調利率上限，以及市場預期降息將至，進
一步擠壓銀行業利潤。銀行股頹勢持續，尤其是城商行，西安銀行（滬：６００９２８）挫
５﹒１％，成都銀行（滬：６０１８３８）跌１﹒７％，蘭州銀行（深：００１２２７）、杭州
銀行（滬：６００９２６）跌０﹒６％；四大行走勢個別，工商銀行（滬：６０１３９８）跌
０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌
０﹒５％。中國銀行（滬：６０１９８８）抗跌力最強，全日無升跌，報４﹒１６元，全周仍漲
近２％，中國銀行周二（９日）盤中曾創歷史新高。
「中特估」板塊連挫四日，累跌逾５％。紫金礦業（滬：６０１８９９）瀉６％，中國中免
（滬：６０１８８８）跌超３％，中國建築（滬：６０１６６８）跌近３％，中國電信
（滬：６０１７２８）跌２﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒３％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌２﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）跌逾２％，中信證券
（滬：６０００３０）跌１﹒４％。
＊經濟數據弱加劇市場憂慮，有色板塊重挫＊
中國４月ＣＰＩ同比升０﹒１％，低於預期的上漲０﹒４％，創超過兩年低。４月ＰＰＩ同
比下降３﹒６％，遜於預估的下降３﹒２％，並創下３年以來最大降幅。市場對中國經濟復甦力
度的擔憂加劇，倫銅和其他基本金屬價格周四（１１日）下跌，觸及數月低點。有色板塊跟隨國
際大宗商品頹勢，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）急跌６﹒４％，紫金礦業
（滬：６０１８９９）挫６％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌３﹒８％，中國鋁業
（滬：６０１６００）跌４﹒５％，中金黃金（滬：６００４８９）跌近５％，山東黃金
（滬：６００５４７）跌３﹒６％。（ｊｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３９３７﹒７６ －１﹒３３
上證綜合指數 ３２７２﹒３６ －１﹒１２ ３８７１﹒００
上證Ａ股指數 ３４３０﹒２１ －１﹒１２
深證成份指數 １１００５﹒６４ －１﹒２３ ４６１０﹒００
深圳創業板指數 ２２５２﹒３８ －１﹒０６
上證Ｂ股指數 ２９０﹒０８ －０﹒６６ １﹒０２
深證Ｂ股指數 １１８２﹒５７ －０﹒５９ ０﹒６３
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