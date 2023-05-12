《經濟通通訊社１２日專訊》內地通脹數據引發通縮憂慮後，最新公布的４月金融數據，新

增人民幣貸款和社融增量雙雙遇冷，均遠低於市場預期，再為中國經濟狀況亮起警號。經濟復甦

步伐減慢，滬深股市今早窄幅低開後，互聯網、有色、基建等板塊急挫，中午收盤時已失守三千

三關，午後跌幅加劇擴大，最終滬綜指全日跌１﹒１２％四連跌，報３２７２﹒３６點，本周累

跌１﹒９％，創３月１０日以來逾２個月最大跌幅。深成指同跌０﹒１﹒２３％，創業板指跌

１﹒０６％。交投再進一步縮水，兩市全日成交８４８１億元（人民幣．下同），按日減少

５﹒３％，並錄得３月１６日以來成交新低。



＊銀行股續頹勢，惟中行較強悍＊



融資數據差尤其是房貸業務遜色，加上當局指導下調利率上限，以及市場預期降息將至，進

一步擠壓銀行業利潤。銀行股頹勢持續，尤其是城商行，西安銀行（滬：６００９２８）挫

５﹒１％，成都銀行（滬：６０１８３８）跌１﹒７％，蘭州銀行（深：００１２２７）、杭州

銀行（滬：６００９２６）跌０﹒６％；四大行走勢個別，工商銀行（滬：６０１３９８）跌

０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

０﹒５％。中國銀行（滬：６０１９８８）抗跌力最強，全日無升跌，報４﹒１６元，全周仍漲

近２％，中國銀行周二（９日）盤中曾創歷史新高。

「中特估」板塊連挫四日，累跌逾５％。紫金礦業（滬：６０１８９９）瀉６％，中國中免

（滬：６０１８８８）跌超３％，中國建築（滬：６０１６６８）跌近３％，中國電信

（滬：６０１７２８）跌２﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）跌２﹒３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌２﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）跌逾２％，中信證券

（滬：６０００３０）跌１﹒４％。



＊經濟數據弱加劇市場憂慮，有色板塊重挫＊



中國４月ＣＰＩ同比升０﹒１％，低於預期的上漲０﹒４％，創超過兩年低。４月ＰＰＩ同

比下降３﹒６％，遜於預估的下降３﹒２％，並創下３年以來最大降幅。市場對中國經濟復甦力

度的擔憂加劇，倫銅和其他基本金屬價格周四（１１日）下跌，觸及數月低點。有色板塊跟隨國

際大宗商品頹勢，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）急跌６﹒４％，紫金礦業

（滬：６０１８９９）挫６％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌３﹒８％，中國鋁業

（滬：６０１６００）跌４﹒５％，中金黃金（滬：６００４８９）跌近５％，山東黃金

（滬：６００５４７）跌３﹒６％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３７﹒７６ －１﹒３３

上證綜合指數 ３２７２﹒３６ －１﹒１２ ３８７１﹒００

上證Ａ股指數 ３４３０﹒２１ －１﹒１２

深證成份指數 １１００５﹒６４ －１﹒２３ ４６１０﹒００

深圳創業板指數 ２２５２﹒３８ －１﹒０６

上證Ｂ股指數 ２９０﹒０８ －０﹒６６ １﹒０２

深證Ｂ股指數 １１８２﹒５７ －０﹒５９ ０﹒６３

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