《經濟通通訊社１２日專訊》上證Ａ股指數全日收跌１﹒１２％，報３４３０﹒２１點。

內地公布的４月信貸數據再為中國經濟狀況亮起警號，月內社融增量為１﹒２２萬億元（人

民幣．下同），遠遜預期的２萬億元，新增人民幣貸款只有７１８８億元，遠低於預期的１﹒４

萬億元。銀行股頹勢持續，尤其是城商行，西安銀行（滬：６００９２８）跌５﹒１％，成都銀

行（滬：６０１８３８）跌１﹒７％，杭州銀行（滬：６００９２６）跌０﹒６％。

早前遭市場看遜業績的中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）昨日（１１日）盤後

公布，截至３月３１日止首季純利２﹒３１億美元，按年下降４８﹒３％，按季下降４０﹒１％

，每股盈利３美仙。首季銷售收入約１４﹒６２億美元，略好於指引，按年下降２０﹒６％，按

季跌下降９﹒８％，主因第一季晶圓付運量按年減少３２％所致。中芯國際績後升１﹒４％。半

導體股先升後回落，中微公司（滬：６８８０１２）升０﹒４％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌２％。

４月ＣＰＩ、ＰＰＩ雙雙遜預期，市場對中國經濟復甦力度的擔憂加劇，倫銅和其他基本金

屬價格周四（１１日）下跌，觸及數月低點。有色板塊跟隨國際大宗商品頹勢，洛陽鉬業

（滬：６０３９９３）跌６﹒４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌６％，中國鋁業

（滬：６０１６００）跌４﹒５％，中金黃金（滬：６００４８９）挫５％。（ｄｗ）



