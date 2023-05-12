《經濟通通訊社１２日專訊》香港聯交所最新資料顯示，５月１１日，李嘉誠基金會減持郵

儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）２２４９﹒３０萬股Ｈ股，每股作價５﹒４３港元

。其減持後持有郵儲銀行Ｈ股約１９﹒８億股，佔已發行的Ｈ股股份比例為９﹒９７％。此次減

持郵儲銀行，李嘉誠基金會套現超１億港元。

郵儲銀行投資者關係管理相關人士回應，李嘉誠基金會與郵儲銀行一直保持著良好的關係，

基金會對郵儲銀行的經營發展並無意見。基金會成立旨在推動慈善公益項目，投資所得收益全部

用於慈善用途，本次基金會減持郵儲銀行股份是日常財務安排。

郵儲行Ａ股目前跌０﹒７％，報５﹒３４元人民幣；Ｈ股同跌近１％，報５﹒１１港元。



＊李嘉誠基金會已先後兩次減持郵儲銀行＊



去年９月，李嘉誠基金會已減持郵儲銀行Ｈ股５萬股。據香港聯交所此前披露，李嘉誠基金

會２０２２年９月２９日以每股均價４﹒７１港元出售了５萬股郵儲銀行Ｈ股，完成後持股數為

２１﹒８４億股。此次為李嘉誠基金首度披露減持郵儲銀行。

郵儲銀行於２０１２年１月整體改制為股份有限公司，於２０１５年１２月引入１０家境內

外戰略投資者，２０１６年９月在港交所掛牌上市，成為２０１６年全球最大ＩＰＯ。當時，除

國資重倉持股，李嘉誠、李澤鉅父子二人通過李嘉誠基金會持有的股份為２２﹒６７億股，佔Ｈ

股流通股份的１１﹒４２％。（ｊｔ）

