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AH股新聞

12/05/2023 17:47

《中國要聞》國投集團遭冒名非法開展活動，稱因員工通訊錄被竊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家開發投資集團有限公司發布聲明稱，近日集團陸續發現有
多起不法分子冒用集團管理人員或員工名義對外開展活動的非法行為，給相關人員造成困擾，公
司表示問題初步判斷為通訊錄被竊取，集團已第一時間報警，將按照法律手段維護合法權益。
（ｅｙ）

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