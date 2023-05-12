《經濟通通訊社１２日專訊》奧園集團１１日晚發公告，同意撤銷董事會，免去郭梓寧董事

長、郭梓文副董事長職務。網上隨即出現奧園集團創辦人郭梓文與其兄長郭梓寧「告別奧園」的

言論。奧園集團品牌負責人１２日表示，網上言論純屬誤讀，奧園集團相關董事變動是公司正常

經營安排的需要，也是為了推進公司正常規範運營，並非上市公司中國奧園（０３８８３）層面

信息。郭梓文仍是中國奧園董事會主席，郭梓寧仍是集團黨委書記，均正常盡責履職中。



＊中國奧園：正全力推進境內外債務重組＊



中國奧園相關負責人則透露，當前中國奧園正全力推進境內外債務重組，按照港交所指引積

極配合復牌工作。公司上下對年內恢復正常經營充滿信心。中國奧園及旗下奧園健康

（０３６６２）去年４月１日起在港交所暫停買賣。

陷入流動性危機的中國奧園去年１１月傳出計劃打包重組境內債務，正與境內投資人逐一溝

通，涉及的境內公開市場債務總額約為１１６億元人民幣。今年２月底，中國奧園發公告稱，已

與集團的主要境外債權人討論暫緩償還債務安排，涉及１２筆美元債，本金總額共計３４﹒５３

億美元，折合約人民幣２３９億元，其中５筆已於去年到期，７筆將在今年至２０２７年到期。

中國奧園曾於今年４月底公布，郭梓寧已屆退休年齡，辭任執行董事、副主席、行政總裁，

並不再擔任公司授權代表。奧園集團１１日晚的公告則顯示，同時免去郭梓文、郭梓寧、陳志斌

公司董事職務，免去艾小龍監事職務；任命林顯團為公司執行董事，任期三年，任期屆滿可連選

連任；選舉何國平擔任公司監事，任期三年，任期屆滿可連選連任。陳志斌目前仍是中國奧園執

行董事、聯席總裁。

公告顯示，林顯團於１９７９年出生，北京航空航天大學本科畢業，２００１年１月加入公

司，先後擔任集團信息技術中心高級經理、總監等職務，現任公司執行董事、經理，為公司法定

代表人。何國平於１９７６年出生，２０１１年１２月加入公司，先後擔任集團人力行政部副經

理、經理等職務，為公司監事。（ｓｌ）

