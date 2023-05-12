《經濟通通訊社１２日專訊》內媒《２１世紀經濟報道》引述多家地方債承銷機構指出，廣

東省為進一步推進利率市場化改革，擬將下周發行的地方債發行利率區間下限統一調整為「國債

收益率＋５基點」。

報道指，此前廣東等經濟強省發行的地方債如參考國債收益率定價，其發行利率區間下限為

「國債收益率＋１０基點」，即是說，廣東今次擬將下周發行的地方債發行利率區間下限下調５

基點，惟最終能否實現，需看招投標情況。

國債收益率指在債券發行前１至５個工作日（包括第１和第５個工作日）財政部公布的「財

政部－中國國債收益率曲線」中，５年期國債收益率算術平均值。



＊上浮利差下調，意味地方債發行定價更加市場化＊



報道認為，上浮利差的逐步下調，意味著地方債發行定價將更加市場化。不同地區的經濟發

展水平、財政實力和債務情況大有差異，理應按照市場化原則合理確定上浮幅度。

地方債於２００９年起由財政部代為發行，至２０１５年開始自發自還，最初曾出現利率低

於國債收益率的情況，後來財政部要求公開承銷的地方債申購利率區間下限不得低於申購前１至

５個工作日（包括第１和第５個工作日）中國債券信息網公布的中國國債收益率曲線中相同待償

期國債收益率算術平均值。

２０１８年下半年，因新增地方債發行進度明顯放緩，財政部要求地方債投標利率需較相同

期限國債前５日均值至少上浮４０基點，即「國債收益率＋４０基點」。２０１９年１月，為降

低地方政府融資成本，且二級市場上地方債與國債利差已趨於收斂，將地方債投標區間下調為上

浮２５基點。

２０２１年６月，廣東省將地方債招標發行的投標利率區間下限調整為同期限國債收益率上

浮１５基點，打破此前地方債投標區間下限上浮２５基點的隱形限制。此後其他地區陸續跟進。

至去年１月，廣東省率先將地方債發行利差降至１０基點，即票面利率區間下限在國債基準基礎

上浮１０基點，此後多個省份跟進。從發行結果看，上海、深圳、江蘇、浙江等經濟發達省市地

方債發行利差已降至１０基點，但仍有部分地區利差上浮２０－２５基點，意味省份間地方債利

差進一步拉開，地方債發行更加市場化。（ｓｌ）

