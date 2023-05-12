《經濟通通訊社１２日專訊》內地近日盛傳中韓合資車企江蘇悅達起亞管理層被要求「輪休

」，第一批輪休時間長達一年，從２０２３年６月１日直至２０２４年５月３１日，主要對象為

經理和部門長，總人數約１００人。內媒《２１世紀經濟報道》引述悅達起亞內部高層人士稱，

網傳內容有不實之處，公司確有業務及人員結構整合的內部通知，「輪休」人數約１３０人，但

並非管理層，而是「管理職員工」，即坐辦公室、與下產線工人對應的員工，「整個公司加起來

都沒這麼多部門長和經理」。

至於「輪休」原因，該人士稱，一方面是公司電動化轉型，另一方面「確實存在人員富餘的

情況」。被「輪休」人員一般是對應燃油車業務的管理職員工，例如能力較差、年齡偏大，或者

不能積極適應公司發展的，而為適應汽車市場新形勢、新變化，公司亦正持續招聘，吸納懂電動

車的一流專家。

官方聲明則表示，今次公司內部人員變動是為順應全新的電動化時代，積極主動創新變革，

加速向電動化品牌轉型而進行的正常調整。報道又引述起亞中國首席運營官楊洪海稱，目前起亞

的改革處於起步階段，「這個時候是最難的，也將面臨巨大的阻力，」，儘管當下起亞在中國市

場的處境不可能在一兩個月之內完成改革，不做出改變就是等「死」，「但只要方向正確，出發

即勝利」。（ｓｌ）

