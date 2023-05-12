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12/05/2023 17:44

《打擊貪腐》中國聯通集團政企客戶服務體系部門總監呂文勝被查

　　《經濟通通訊社１２日專訊》山東省紀委監委網站通報，中國聯合網絡通信集團有限公司政
企客戶事業群客戶網絡運行與服務部總監呂文勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國聯合網絡通
信集團有限公司紀檢監察組和德州市監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）

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