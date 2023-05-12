《經濟通通訊社１２日專訊》山東省紀委監委網站通報，中國聯合網絡通信集團有限公司政
企客戶事業群客戶網絡運行與服務部總監呂文勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國聯合網絡通
信集團有限公司紀檢監察組和德州市監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
12/05/2023 17:44
《打擊貪腐》中國聯通集團政企客戶服務體系部門總監呂文勝被查
《經濟通通訊社１２日專訊》山東省紀委監委網站通報，中國聯合網絡通信集團有限公司政
企客戶事業群客戶網絡運行與服務部總監呂文勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國聯合網絡通
信集團有限公司紀檢監察組和德州市監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
上一篇新聞︰12/05/2023 17:47 《中國要聞》國投集團遭冒名非法開展活動，稱因員工通訊錄被竊
下一篇新聞︰12/05/2023 17:44 《汽車新勢力》悅達起亞逾百員工被放假一年，稱順應電動化時代
12/05/2023 17:58 《中國監管》中證監：指導完善ＲＥＩＴｓ審核要點及信息披露要求
12/05/2023 17:43 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰