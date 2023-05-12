《經濟通通訊社１２日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至３

月３１日止首季純利２﹒３１億元（美元．下同），同比下降４８﹒３％，環比下降４０﹒１％

，每股盈利３美仙。

該集團指，首季銷售收入約１４﹒６２億元，略好於指引，同比下降２０﹒６％，環比跌下

降９﹒８％，主因第一季晶圓付運量同比減少３２％所致。毛利３﹒０５億元，同比下降

５９﹒４％，毛利率２０﹒８％，同比下降１９﹒９個百分點。產能利用率６８﹒１％，同比跌

３２﹒３個百分點。



＊料第二季收入環比增最多７％＊



該集團指，第二季度，預計產能利用率和出貨量都高於一季度，銷售收入預計環比增長５％

至７％，平均晶圓單價受產品組合變動影響環比下降；毛利率預計在１９％至２１％之間。但下

半年復甦幅度還不甚明朗，對全年指引維持不變，銷售收入同比降幅為低十位數，毛利率在

２０％左右。

另外，該集團指，由國家集成電路產業投資基金推薦之候選人劉訓峰獲委任為第二類董事、

執行董事、副董事長及提名委員會成員，而黃登山因其他工作安排，辭任非執行董事，均自昨天

起生效。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

