《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京市委常委會召開擴大會議。北京市委

書記尹力主持會議。會議指出，以首都高質量發展、非首都功能疏解等各項任務的落實，推動京

津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區。



＊支持第二批啟動疏解的在京央企總部等向雄安新區轉移＊



會議強調，進一步從源頭上嚴控非首都功能增量，嚴格執行、動態完善新增產業禁止和限制

目錄。持續疏解一般製造業企業，鞏固區域性專業市場、物流中心疏解成果。堅決服從國家大局

，著力抓好標誌性項目向外疏解，積極服務支持第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公

司或創新業務板塊等向雄安新區轉移。



＊推進第二批北京市屬行政企事業單位遷入通州＊



會議強調，城市副中心要處理好同雄安新區的關係，有序承接中心城區功能和人口疏解。處

理好同中心城區的關係，發展「３＋１」主導功能，加強對中心城區首都功能的服務保障，實現

以副輔主、主副共興。

加快推進第二批北京市屬行政企事業單位遷入城市副中心，騰出的空間主要用於加強對首都

核心功能的服務保障。始終把支持雄安新區作為義不容辭的政治責任，以落實好兩地新一輪戰略

合作協議為牽引，助力雄安新區打造高質量發展樣板。

