《經濟通通訊社１５日專訊》據《證券時報》匯總的數據顯示，六大國有銀行理財公司，加

上招銀、興銀、光大、平安、信銀、浦銀共１２家理財公司４月末存續理財規模超１７﹒２萬億

元（人民幣．下同），較３月末回升近１﹒２萬億元，上述公司在４月份全數實現淨流入。這是

自去年１１月銀行理財產品「贖回潮」後，持續近６個月的規模下降趨勢，首次實現止跌回升。

儘管銀行理財市場正在快速回暖，但由於去年四季度和今年一季度的規模降幅較大，行業整

體的規模修復仍需時日。截至４月末，上述１２家銀行理財子公司的合計規模仍比去年末少了將

近７０００億元。

此外，銀行理財的第一梯隊座次再生變。與一季度末股份制銀行理財子公司佔據前三的情形

不同，已有國有行理財子公司憑借自身規模的快速回升，重奪失地。其中，中銀理財、建信理財

、工銀理財的規模均回升至１﹒６萬元億以上，中銀理財首次進入行業前三，建信理財和工銀理

財以微弱的差距分列行業第四、第五。招銀理財與興銀理財繼續牢牢佔據行業冠、亞軍的座席。

曾短暫躋身Ｔｏｐ３的信銀理財，因４月規模回升幅度不及大行理財公司，退至行業第六，其餘

多家理財子公司的行業地位基本不變。（ｌｃ）

