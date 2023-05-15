《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海警方公布，近期成功偵破全國首例利

用網絡直播「打賞」實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人２１名，搗毀一條寄生於網絡直播平台

、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元人民幣。

上海警方表示，此案案發源於此前上海浦東警方偵辦的一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人用非法

募集的資金在某網絡直播平台充值打賞。經查發現，２０１９年６月至２０２０年７月期間，上

述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平台擔任主播的李某等人，提

出由其在李某的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平台榜首獎勵

，並指使李某等人事後再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人帳戶中。事成後

，李某等人還可從中收取部分佣金作為報酬。隨後，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所

得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，並通過提現、轉帳等方式洗兌打賞資金

，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

此外，自２０２０年１０月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結識

了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。范某等人為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移犯

罪贓款，充當打賞幣中介，以原價６折至７折不等的價格，購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量

打賞幣的平台帳戶，然後再以原價７折至８﹒５折不等的價格將平台帳戶轉手對外銷售，從中賺

取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

直到今年２月，上海警方在全國１１省市分批次展開集中收網行動，抓獲李某、范某等２１

名犯罪嫌疑人，其中李某等４名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等１７名

犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施。

