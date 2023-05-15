《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布

，今年首４個月原保險保費收入約２９６３﹒９８億元（人民幣．下同），較去年同期約

２７６１﹒６億元，按年增約７﹒３３％。

首４個月人保財險原保險保費收入約２０４６﹒７１億元，按年升９﹒５％；人保壽險原保

險保費收入約６４２﹒３億元，按年升１﹒６％；人保健康原保險保費收入約２７４﹒９７億元

，升５﹒４％。（ｋｋ）

