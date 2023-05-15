《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年首４個月原保險保費收入約２９６３﹒９８億元（人民幣．下同），較去年同期約
２７６１﹒６億元，按年增約７﹒３３％。
首４個月人保財險原保險保費收入約２０４６﹒７１億元，按年升９﹒５％；人保壽險原保
險保費收入約６４２﹒３億元，按年升１﹒６％；人保健康原保險保費收入約２７４﹒９７億元
，升５﹒４％。（ｋｋ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
15/05/2023 17:10
《國企紅籌》人保（０１３３９）首４個月保費收入按年增７﹒３％
《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年首４個月原保險保費收入約２９６３﹒９８億元（人民幣．下同），較去年同期約
２７６１﹒６億元，按年增約７﹒３３％。
首４個月人保財險原保險保費收入約２０４６﹒７１億元，按年升９﹒５％；人保壽險原保
險保費收入約６４２﹒３億元，按年升１﹒６％；人保健康原保險保費收入約２７４﹒９７億元
，升５﹒４％。（ｋｋ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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