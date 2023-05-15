《神州經脈》人行今日（１５日）超額平價續作１２５０億元（人民幣．下同）ＭＬＦ，利

率連續９個月不變，市場降息預期落空，滬綜指今早小幅低開後，隨著中字頭股持續回調，一度

大跌逾１﹒１％逼近三千二關，午後報道稱上交所將主辦關於「促進金融業估值提升」的座談會

，金融股止跌回升強力護盤，促動滬綜指全日Ｖ型彈，收升１﹒１７％，報３３１０﹒７４點，

重返三千三關，並終結連跌四個交易日。深成指收升１﹒５７％，創業板指跟漲２﹒１１％。兩

市全日成交９３８３億元，較上個交易日（１２日）增加近１１％。外資今日通過滬股通、深股

通（統稱陸股通）淨流入４０﹒８５億元，外資連續七日淨流入。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人行今日開展１２５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒７５％，

ＭＬＦ利率連續９個月不變，未如預期下調。對沖１０００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續６個月

超額平價續作。分析認為，本月市場不存在明顯的流動性需求壓力，且企業融資成本持續穩中有

降，當前降息的必須性不是很大，而從４月金融數據看，企業對中長期資金需求仍然較強，因此

本月超額續作ＭＬＦ符合市場預期。分析又認為，在ＭＬＦ利率不變的背景下，預計５月貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）也會保持不變。



２﹒ 在相關部門通知調降協定存款、通知存款利率加點上限後，平安銀行、桂林銀行、東營銀

行等最少１２家中小銀行陸續調整通知存款與協定存款的利率，５月１５日起執行。其中桂林銀

行對通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利率下調幅度高達５５個點子。此外，多家銀

行宣布暫停銷售「智能通知存款」（智能自動滾存通知存款）產品，其中平安銀行５月１４日起

不再新做「智能通知存款」，但存量業務仍可繼續在該銀行各渠道辦理產品支取、查詢、解約等

業務。



３﹒ 「互換通」今日正式啟動，初期先行開通「北向互換通」，即境外投資者通過香港和內地

的基礎設施機構互聯互通，參與內地銀行間金融衍生品市場。「北向互換通」初期可交易品種為

利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣，並設置一定的交易清算限額。香港交易所行政

總裁歐冠升在「互換通」啟動儀式上表示，互換通將推動更大範圍且可持續性的人民幣國際化進

程，進而進一步提升人民幣在全球市場的地位。



４﹒ 由上交所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將於１７日召開。據報會議討

論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。參會機構包括銀

行、保險、基金和券商人士。



５﹒ 內地明天（１６日）公布４月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近３０家機構

預估中值顯示，受益於去年疫情管控下的低基數，４月工業規模以上工業增加值預計同比增長反

彈至１０﹒９％；社會消費品零售總額同比亦勁增２１％，料均將創２０２１年３月以來最高，

汽車、線下餐飲消費改善明顯。１－４月固定資產投資同比增速預計略升至５﹒５％，因基建投

資有望維持高增態勢、地產投資跌幅可能縮窄。



６﹒ 據《上海證券報》從接近阿里達摩院和菜鳥雙方的人士處確認，達摩院自動駕駛團隊全部

併入菜鳥集團，達摩院本身不再保留業務和團隊。這意味著，阿里自動駕駛進入一個全新階段，

即從實驗室前沿科技探索，轉入場景業務落地實戰。



７﹒ 七大工業國集團（Ｇ７）高峰會５月１９至２１日在日本廣島舉行。外媒指Ｇ７領袖將在

峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專章專門列出對中國的疑慮，包括關注中國在海外使用經濟

脅迫手段，及七國集團如何合力應對。中國外交部發言人汪文斌表示，「經濟脅迫」這頂帽子美

國戴最合適，如果七國集團國家真正關注經濟安全，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，

行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止將世界分裂

成兩大市場，兩套體系；亦應當要求美國不得以不斷提高債務上限的方式，解決國內債務違約問

題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內的風險轉嫁給全世界。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９５２５，較上個交易日４時３０分收

盤價跌１９點子，三連跌，續創３月１０日以來逾兩個月新低，全日在６﹒９４６０至

６﹒９６６３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９６５４，較上個交易日跌１７３點

子，兩連跌，續創３月１０日以來逾兩個月新低，上個交易日報６﹒９４８１。（ｓｌ）

