《鍾之日記》５月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港與內地利率互換市場的「北向互換通」今天正式啟動，境外投資者可通過香港參與內地

銀行間利率互換市場，方便持有內地債券的國際投資者管理利率風險。中國外匯交易中心數據顯

示，開市半小時，匯豐、渣打、中銀香港等超過３７家機構參與「互換通」交易，成交金額超過

１８億元人民幣。金管局總裁余偉文表示，將與兩地監管部門密切關注「北向互換通」的落實情

況，按照市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排。人民銀行副行長潘功勝在互換通上線

儀式致辭時表示，「北向互換通」上線充分體現中央政府對於鞏固和提升香港國際金融中心地位

的高度重視，以及支持香港長期繁榮穩定發展的堅定信心。



＊恒指止步四連跌，滬指重返三千三＊



中特估今日輪到金融股，香江魚缸在連跌四日後，今日借勢反彈逾三百點，不過兩萬點得而

復失。恒指低開１０２點，報１９５２５點後，最多曾跌１２９點，低見１９４９８點後回升，

午後官媒報道稱上交所將主辦關於「促進金融業估值提升」的座談會，大金融股助推下，Ａ股止

跌倒升，恒指跟隨升幅擴大，恒指最多升４３６點，高見２００６３，最終收報１９９７１，升

３４３點或１﹒７５％。國指升１１６點或１﹒７５％，報６７８０。大市全日成交１０１６億

元。

祖國股市今早在降息預期落空後，滬綜指今早小幅低開後一度大跌逾１﹒１％逼近三千二關

，午後金融股止跌回升強力護盤，促動滬綜指全日Ｖ型彈，收升１﹒１７％，報３３１０﹒７４

點，重返三千三，並終結連跌四個交易日。兩市全日成交９３８３億元人民幣，較上個交易日

（１２日）增加近１１％。

內地明天公布４月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近３０家機構預估中值顯示

，４月工業規模以上工業增加值預計同比增長反彈至１０﹒９％；社會消費品零售總額同比亦勁

增２１％，料均將創２０２１年３月以來最高。１－４月固定資產投資同比增速預計略升至

５﹒５％，因基建投資有望維持高增態勢、地產投資跌幅可能縮窄。



＊促進金融業估值提升，金融股應聲大漲＊



據《上證報》報道，由上交所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將在本周三

（１７日）召開。此次會議討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高

質量發展」。參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。

相關金融板塊應聲大漲，保險股方面，太保（０２６０１）漲４﹒６％，中國平安

（０２３１８）急升３﹒９％，國壽（０２６２８）升３﹒７％，友邦（０１２９９）升近３％

，新華保險（０１３３６）升０﹒７％。

內銀股方面，郵儲行（０１６５８）升２﹒６％，中行（０３９８８）升２﹒２％，工行

（０１３９８）升２﹒１％，農行（０１２８８）升近２％，建行（００９３９）升１﹒５％，

招行（０３９６８）彈０﹒９％。

券商股方面，光大證券（０６１７８）升４﹒２％，海通證券（０６８３７）升０﹒９％，

中信証券（０６０３０）升０﹒６％，中國銀河（０６８８１）升０﹒４％，中金

（０３９０８）升０﹒２％。



＊ＬＰＲ料不變，內房股走低＊



人行公開市場今日超額平價續作１２５０億元人民幣１年期ＭＬＦ，利率２﹒７５％，連續

９個月不變。

早前相關部門通知銀行對協定存款和通知存款利率自律上限進行下調，市場早全部預期政策

可能繼續加強支持實體經濟力度，採取降息操作。中信證券研報指，周一是ＭＬＦ操作的時點，

是人行推動政策利率下調的窗口期。如果關注經濟基本面偏弱的環節，政策可能會考慮繼續加強

支持實體經濟的力度，採取降息的操作。

不過，今日的ＭＬＦ利率連續９個月不變，並不如市場冀盼。人行行長易綱在３月公開表示

目前實際利率的水平是比較合適，且如果ＭＬＦ利率下調，則ＬＰＲ利率和貸款利率大概率也要

跟隨下調，銀行息差會再次收窄，為銀行帶來壓力。

５月ＬＰＲ料不變，一眾內房股走低，碧桂園（０２００７）跌４﹒２６％，雅居樂

（０３３８３）跌２﹒７２％，中國金茂（００８１７）跌２﹒６７％，融創中國

（０１９１８）跌２﹒５５％，萬科企業（０２２０２）跌１﹒２％，中海外（００６８８）跌

０﹒５１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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