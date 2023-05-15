《經濟通通訊社１５日專訊》順豐控股（深：００２３５２）轉讓旗下經濟型快遞業務，快

遞業或將迎來新一輪洗牌。順豐控股１３日公告，子公司豐網控股與極兔速遞下屬子公司深圳極

兔簽署《股權轉讓協議》，豐網控股擬以１１﹒８３億元（人民幣．下同）轉讓全資子公司豐網

信息１００％股權。

公告顯示，順豐控股間接持有豐網信息６３﹒７５％的股權，豐網信息持有豐網速運

１００％的股權。



＊順豐控股：加盟式經濟型快遞市場環境變化＊



豐網速運以加盟模式的經濟型快遞業務為主，網絡覆蓋２７個省份，２０２２年收入規模超

過３２億元。不過，目前豐網信息仍處於虧損狀態。據披露，截至今年３月３１日，豐網信息營

業收入為６﹒９１億元，淨利潤為－１﹒４３億元，淨資產為－１４﹒１億元，虧損也拖累順豐

控股整體發展。

順豐控股表示，鑑於加盟模式的經濟型快遞市場環境發生變化，豐網信息目前仍處於初期發

展階段且持續虧損，本次出售可以消除豐網信息虧損對上市公司的負面影響。交易完成後，可實

現股權投資收益對公司合並歸母淨利潤影響約１﹒５億元。公司可以更聚焦國內中高端快遞、國

際快遞、全球供應鏈服務、數字化供應鏈服務等核心業務的發展。

順豐控股半日跌０﹒７％，報４９﹒９元。（ｄｗ）

