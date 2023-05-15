《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日公布的ＭＬＦ利率不變，市場降息預期落空，Ａ股地

產股走低，泰禾集團（深：０００７３２）跌５﹒５％，上實發展（滬：６００７４８）、陽光

城（深：０００６７１）跌半成，

濱江集團（深：００２２４４）、深深房Ａ（深：００００２９）跌４﹒４％，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒９％，中南建設（深：０００９６１）跌３﹒８％。Ｈ股地產股亦

普跌。

人行公開市場今日超額平價續作１２５０億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ和２０億元７

天期逆回購操作，中標利率均不變，分別為２﹒７５％、２％。今日有４０億元逆回購到期，５

月共有１０００億元ＭＬＦ到期，到期日為５月１６日。

早前相關部門通知銀行對協定存款和通知存款利率自律上限進行下調，市場早全部預期政策

可能繼續加強支持實體經濟力度，採取降息操作。中信證券研報指，周一是ＭＬＦ操作的時點，

是人行推動政策利率下調的窗口期。如果關注經濟基本面偏弱的環節，政策可能會考慮繼續加強

支持實體經濟的力度，採取降息的操作。

不過，今日的ＭＬＦ利率連續９個月不變，並不如市場冀盼。人行行長易綱在３月公開表示

目前實際利率的水平是比較合適，且如果ＭＬＦ利率下調，則ＬＰＲ利率和貸款利率大概率也要

跟隨下調，銀行息差會再次收窄，為銀行帶來壓力。（ｄｗ）

