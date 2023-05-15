《經濟通通訊社１５日專訊》在相關部門通知調降協定存款、通知存款利率加點上限後，平

安銀行（深：０００００１）等多家中小銀行陸續公告稱，將調整通知存款與協定存款的利率，

並於５月１５日起正式執行。其中，桂林銀行對通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利

率下調幅度高達５５個點子。

據統計，截至５月１４日，已有平安銀行、桂林銀行、東營銀行、四川天府銀行、河北安平

農商銀行、武強農商銀行、新疆布爾津喀納斯農村商業銀行、霸州舜豐村鎮銀行、廣西容縣桂銀

村鎮銀行、羅山農商銀行、宜賓市商業銀行、深圳光明滬農商村鎮銀行等１２家銀行發布了調整

協定存款利率及通知存款利率的公告。

其中，平安銀行自５月１５日在杭州、寧波、溫州地區將５萬元人民幣以上７天通知存款利

率調整為１﹒５％，較此前的１﹒９％降４０個點子。同時對南京、蘇州、廣州、深圳、上海等

４０個城市的５萬元人民幣以上的７天通知存款利率下調至１﹒５５％，此前，這些城市該存款

產品利率普遍在１﹒８％至２％區間。

桂林銀行於５月１５日起，對通知存款各期限存款產品利率、協定存款產品利率分別下調

５５個點子。１天期和７天期通知存款利率分別由１﹒５５％、２﹒１０％下調至１％、

１﹒５５％，單位協定存款利率由此前的１﹒９０％下調至１﹒３５％。



＊暫停銷售「智能通知存款」產品＊



除了降低存款利率，亦有多家銀行宣布暫停銷售「智能通知存款」產品，這是因為通過智能

轉存的通知存款，其實際利率遠高於掛牌利率。平安銀行表示，自５月１４日起，「智能通知存

款」產品在銀行線上渠道及線下渠道均不再支持新增簽約，存量業務仍可繼續在該銀行各渠道辦

理產品支取、查詢、解約等業務。

中小銀行率先調降通知、協定存款利率，與市場預期較為一致。市場分析人士認為，此次調

整旨在引導中小銀行普遍降低協定存款及通知存款利率，為中小銀行提升淨息差，但對大行及部

分股份行的影響相對較小。（ｌｃ）

