《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市經信委智能製造推進處副處長陳可

樂日前在接受媒體採訪時表示，特斯拉作為新能源汽車的領先企業，為上海建設世界級汽車產業

中心作出了積極貢獻。下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功

能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術優勢、面向全球市場的科技產業集群。

在加強政策供給方面，上海已制定發布《加快新能源汽車產業發展實施計劃（２０２１－

２０２５ 年）》，明確到２０２５年上海新能源汽車年產量達到１２０萬輛，產值突破

３５００億元人民幣。陳可樂指，這一目標今年有可能提前實現。

特斯拉上個月剛宣布，將在上海新建一家超級工廠，專門生產該公司的儲能產品

Ｍｅｇａｐａｃｋ。新工廠計劃於今年第三季度破土動工，２０２４年第二季度開始生產。新工

廠初期規劃年產商用儲能電池可達１萬台，相當於約４０ＧＷｈ的儲能。這些產品將銷往世界各

地。

Ｍｅｇａｐａｃｋ是一款大型電池，採用的是寧德時代（深：３００７５０）研發的鐵鋰電

池。可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，每台Ｍｅｇａｐａｃｋ電池可存儲超過

３ＭＷｈ的能源，滿足３６００戶家庭一小時的用電需求。

