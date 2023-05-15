《經濟通通訊社１５日專訊》北上廣深近日公布的統計公報顯示，去年，四個一線城市的常

住人口均出現下降。截至２０２２年末，廣州常住人口為１８７３﹒４１萬人，比２０２１年減

少７﹒６５萬人。深圳２０２２年末常住人口為１７６６﹒１８萬人，較２０２１年末減少了

１﹒９８萬人。２０２２年的負增長，是深圳自１９７９年建市以來常住人口首次下降，對廣州

也同樣罕見。

北京截至２０２２年末，常住人口為２１８４﹒３萬人，比去年末減少４﹒３萬人。北京人

口已連續六年負增長，累計減少近１２萬人。２０２２年末上海市常住人口為２４７５﹒８９萬

人，較去年減少近１３﹒５４萬人。外來常住人口減少是上海市常住人口減少的直接原因。上海

除２０２２年外，２０１５年、２０１７年都曾短暫出現過負增長。



＊北京和上海背負著控制人口規模任務＊



人口流入被視為一座城市競爭力強的表現。不過，與大多數城市追求人口淨流入不同，北京

和上海這兩個常住人口超過２０００萬的超大城市都背負著控制人口規模、實現集約化增長的任

務。而深圳、廣州的負增長，似乎有更多「轉折」意味。廣深人口下降，主要還是在疫情背景下

，受企業用工需求下降、外來人口回流等因素影響，有很強的特殊性和階段性。隨著經濟發展重

回正常軌道，廣深人口今年大概率將恢復增長。



＊深圳調整入戶政策，廣州外來人口提前返鄉＊



對於深圳市人口數量出現首次下降的原因，人口學專家何亞福認為主要有兩個方面－－首先

是受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉。其次與深圳落戶政策

調整相關，其中將核准類學歷型人才的底線要求調整為全日制本科；居住社保積分入戶，將在深

圳合法穩定居住、就業的基本年限要求由５年調整為１０年等。

針對廣州常住人口下降情況，廣州市統計局稱，２０２２年末，在全國人口負增長８５萬人

的背景下，廣州遭受抗疫以來最嚴峻的疫情，疊加春節因素的影響，大量市外務工人員選擇離穗

觀望，提前返鄉。外來人口在短時間內的部分回流，造成廣州全市常住人口規模出現階段性收縮

，相比２０２１年末略減７﹒６５萬人，下降０﹒４１％。（ｌｃ）

