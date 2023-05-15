《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市規劃和自然資源局發布了《不動產「帶押過戶」登記申

辦指引》，該指引明確了三種服務模式、申請的主體、需提交的申請材料、申請流程、辦理期限

等相關事項。

過去，購房者辦理二手房交易過戶，買賣雙方簽約後須由買方先向銀行提出貸款申請，貸款

審批通過後，賣方必須先結清原銀行貸款，辦理抵押注銷登記，然後才可申請辦理二手房過戶的

轉移登記和買方貸款的抵押登記，抵押登記完成後買方銀行放款，向賣方賬戶支付購房款。

買賣雙方在全部交易和登記手續完成之前，賣方結清原銀行貸款的費用，很多需要借助過橋

資金，房屋過戶的成本高。一般「過橋資金」也就是市場所說的「贖樓費」，一直是二手房交易

中的灰色地帶，收費標準非常不明確。

據不完全統計，目前共有１５個省份１００多個地市開展了「帶押過戶」。有分析人士表示

，實施二手房「帶押過戶」後，既減輕了過橋資金煩惱，降低了再入市門檻，又增加了買賣雙方

更多的可選擇性，降低二手房在市場上的流通成本，進一步活躍房地產市場。（ｄｗ）

