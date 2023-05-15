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AH股新聞

15/05/2023 08:58

《中國房產》深圳發布二手房帶押過戶指引，降低再入市門檻

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市規劃和自然資源局發布了《不動產「帶押過戶」登記申
辦指引》，該指引明確了三種服務模式、申請的主體、需提交的申請材料、申請流程、辦理期限
等相關事項。
　　過去，購房者辦理二手房交易過戶，買賣雙方簽約後須由買方先向銀行提出貸款申請，貸款
審批通過後，賣方必須先結清原銀行貸款，辦理抵押注銷登記，然後才可申請辦理二手房過戶的
轉移登記和買方貸款的抵押登記，抵押登記完成後買方銀行放款，向賣方賬戶支付購房款。
　　買賣雙方在全部交易和登記手續完成之前，賣方結清原銀行貸款的費用，很多需要借助過橋
資金，房屋過戶的成本高。一般「過橋資金」也就是市場所說的「贖樓費」，一直是二手房交易
中的灰色地帶，收費標準非常不明確。
　　據不完全統計，目前共有１５個省份１００多個地市開展了「帶押過戶」。有分析人士表示
，實施二手房「帶押過戶」後，既減輕了過橋資金煩惱，降低了再入市門檻，又增加了買賣雙方
更多的可選擇性，降低二手房在市場上的流通成本，進一步活躍房地產市場。（ｄｗ）

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