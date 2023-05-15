《經濟通通訊社１５日專訊》早前有傳聞指，有４００名內地旅行團遊客抵達意大利後，非

法滯留當地，令意大利領事館暫停所有團簽。意大利駐華使館隨後回應指，正常接收中國公民個

人和團體意大利簽證申請，「ＡＤＳ」團隊旅遊簽證即將恢復。

有旅行社工作人員１２日向內媒表示，意大利駐上海領事館突然暫停受理整個上海領區的團

隊簽證，已經收客的需要退團，且所有意大利一地產品全部暫停售賣。

而網絡一張網絡上的截圖指，此次意大利領事館突然暫停簽證或許與一個近期非法滯留意大

利的４００人溫州旅遊團有關，該團透過上海眾信旅遊（深：００２７０７）送簽，目前負責協

助該滯留團送簽證的人士已經被警方控制。

意大利駐華大使館以及意大利駐華各總領館正常接收中國公民個人和團體意大利簽證申請。

市場上流傳的有關中國旅遊團簽證的消息是毫無根據的。「ＡＤＳ」團隊旅遊簽證即將恢復，獲

授權的中國旅行社的註冊工作正在進行中。

意大利簽證服務熱線客服１２日對外澄清，由於上海領區預約人數過多，因此暫停辦理，北

京及重慶領區仍可正常辦理上述簽證。（ｄｗ）







