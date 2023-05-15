《經濟通通訊社１５日專訊》評級機構穆迪將對中國地產業展望從「負面」調高為「穩定」
，因銷售和資金狀況有所改善。
報告指，中國房地產市場的全國性簽約銷售在去年下降２８％之後，將在未來１２個月內趨
於穩定。在政府採取措施拓寬融資渠道下，融資條件亦將進一步改善。將地產業展望改為穩定，
以反映開發商銷售和資金狀況的改善。（ｄｗ）
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15/05/2023 17:48
《中國房產》穆迪將中國房地產行業展望從「負面」調高為「穩定」
《經濟通通訊社１５日專訊》評級機構穆迪將對中國地產業展望從「負面」調高為「穩定」
，因銷售和資金狀況有所改善。
報告指，中國房地產市場的全國性簽約銷售在去年下降２８％之後，將在未來１２個月內趨
於穩定。在政府採取措施拓寬融資渠道下，融資條件亦將進一步改善。將地產業展望改為穩定，
以反映開發商銷售和資金狀況的改善。（ｄｗ）
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