《經濟通通訊社１５日專訊》評級機構穆迪將對中國地產業展望從「負面」調高為「穩定」

，因銷售和資金狀況有所改善。

報告指，中國房地產市場的全國性簽約銷售在去年下降２８％之後，將在未來１２個月內趨

於穩定。在政府採取措施拓寬融資渠道下，融資條件亦將進一步改善。將地產業展望改為穩定，

以反映開發商銷售和資金狀況的改善。（ｄｗ）

