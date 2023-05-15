《經濟通通訊社１５日專訊》美國長期通脹預期創十二年高點，動搖市場對聯儲局下月將暫

停加息的預期，上周五（１２日）美股和中概股齊跌。滬深股市今早欠方向，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒０８％，報２４９５﹒００點，深綜指則高開０﹒０５％，石油股、半導體股走

低。

七大工業國集團（Ｇ７）高峰會聯合聲明提早曝光，Ｇ７擬將反制中國「經濟脅迫」行為。

據外媒報道指，Ｇ７領袖將在峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專章專門列出對中國的疑慮，

包括關注中國在海外使用經濟脅迫手段，及七國集團如何合力應對。Ｇ７高峰會本周五至周日

（５月１９至２１日）在日本廣島舉行。

「互換通」今日正式啟動，初期先行開通「北向互換通」，即境外投資者通過香港和內地的

基礎設施機構互聯互通，參與內地銀行間金融衍生品市場。專家表示，這將利於境外投資者更好

地管理利率風險，推動中國債券市場投資者結構進一步多元化。

人民銀行今日開展１２５０億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率

為２﹒７５％，ＭＬＦ利率連續９個月不變。對沖１０００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續６個月

超額平價續作。ＭＬＦ利率持平，或令市場失望，因４月經濟數據顯示經濟狀態冷熱分化，市場

認為如果關注經濟基本面偏弱的環節，可適當調降政策利率，引導市場利率繼續下行，進一步穩

定、激發居民和企業有效融資需求。不過，亦有專家認為，從市場流動性情況看，當前降息的必

要性和急迫性並不強。（ｊｔ）

