《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日公布的ＭＬＦ利率不變，市場降息預期落空，滬綜指

小幅低開後走勢更弱，隨著中字頭股連續第五日回調，拖累滬綜指一度低見３２３５﹒８７點逼

近三千二關，半日收跌０﹒９４％，報３２４１﹒５８點。深成指則止跌回升，半日升

０﹒０７％，創業板指同升０﹒７５％。兩市半日成交５７１１億元（人民幣．下同），較上個

交易日同時段成交增４﹒６％。

人民銀行今日開展１２５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒７５％，

ＭＬＦ利率連續９個月不變。對沖１０００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續６個月超額平價續作。

ＭＬＦ利率持平，或令市場失望，因４月經濟數據顯示經濟狀態冷熱分化，市場認為如果關注經

濟基本面偏弱的環節，可適當調降政策利率，引導市場利率繼續下行，進一步穩定、激發居民和

企業有效融資需求。不過，亦有專家認為，從市場流動性情況看，當前降息的必要性和急迫性並

不強。



＊中小銀行今下調利率，銀行股續調整＊



在相關部門通知調降協定存款、通知存款利率加點上限後，截至５月１４日，平安銀行

（深：０００００１）、桂林銀行、四川天府銀行等１２家中小銀行陸續公告稱，將調整通知存

款與協定存款的利率，並於５月１５日起正式執行。此外，在過去一周之內，中國銀行間市場交

易商協會對３家機構啟動自律調查，對５家金融機構及個人予以相應自律處分。交易商協會表示

，要加大違規交易查處力度，不斷淨化市場環境。

銀行股今早繼續顯著回落，中國銀行（滬：６０１９８８）挫３﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌３﹒４％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌５﹒２％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌２﹒１％，浦發銀行（滬：６０００００）跌１﹒２％。

中字頭連續第五日回調，其中電信運營股沽壓大，中國電信（滬：６０１７２８）挫

４﹒７％，中國聯通（滬：６０００５０）跌４﹒２％，中移動（滬：６００９４１）挫近３％

，中國衛通（滬：６０１６９８）跌２﹒１％。中石油（滬：６０１８５７）跌３﹒１％，中海

油服（滬：６０１８０８）跌２﹒７％，中石化（滬：６０００２８）跌１﹒９％。



＊碳酸鋰價格反彈，鋰礦股逆市強＊



內地消費疲軟致豬價續磨底，生豬養殖繼續虧損。國家發改委公布，截至５月１２日當周，

全國豬料比價為４﹒１８，環比下降０﹒９５％。按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均虧

損為１６７﹒９５元人民幣。發改委指出，本周豬價漲跌頻繁，周均價環比微降。豬肉板塊跌勢

頭持續，正邦科技（深：００２１５７）挫２﹒１％，新五豐（滬：６００９７５）跌２﹒６％

，大北農（深：００２３８５）跌２﹒５％。

Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，５月以來碳酸鋰價格大幅反彈。鋰礦股逆市走高，中礦資源

（深：００２７３８）飆８﹒８％，永興材料（深：００２７５６）升８﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）急升９﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升６﹒８％。法國總統馬

克龍表示，歐安諾集團（Ｏｒａｎｏ ＳＡ）和中國合作夥伴廈鎢新能（滬：６８８７７８）將

投資１５億歐元（約１１３﹒２億元人民幣），設立一家電池領域的合資企業。廈鎢新能半日飆

１２﹒６％，報７１﹒３６元。（ｊｔ）

