《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日超額平價續作１２５０億元（人民幣．下同）ＭＬＦ

，利率連續９個月不變，市場降息預期落空，滬綜指今早小幅低開後，隨著中字頭股持續回調，

一度大跌逾１﹒１％逼近三千二關，午後報道稱上交所將主辦關於「促進金融業估值提升」的座

談會，金融股止跌回升強力護盤，促動滬綜指全日Ｖ型彈，收升１﹒１７％，報３３１０﹒７４

點，重返三千三關，並終結連跌四個交易日。深成指收升１﹒５７％，創業板指跟漲２﹒１１％

。兩市全日成交９３８３億元，較上個交易日（１２日）增加近１１％。

內地明天公布４月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近３０家機構預估中值顯示

，４月工業規模以上工業增加值預計同比增長反彈至１０﹒９％；社會消費品零售總額同比亦勁

增２１％，料均將創２０２１年３月以來最高。１－４月固定資產投資同比增速預計略升至

５﹒５％，因基建投資有望維持高增態勢、地產投資跌幅可能縮窄。



＊促進金融業估值提升，金融股應聲大漲＊



據《上證報》報道，由上交所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將在本周三

（１７日）召開。此次會議討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高

質量發展」。參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。保險股午後轉強，中國人壽

（滬：６０１６２８）升９﹒１％，創逾兩年新高。中國太保（滬：６０１６０１）升６％，中

國平安（滬：６０１３１８）升４﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒５％，中國人

保（滬：６０１３１９）升３﹒６％。

券商股跟隨回升，光大證券（滬：６０１７８８）飆８﹒２％，東方財富

（深：３０００５９）升３％，中國銀河（滬：６０１８８１）升２﹒３％，中信建投

（滬：６０１０６６）升３﹒４％，招商證券（滬：６００９９９）升２﹒４％。



＊兩大巨頭加快擴產，鋰礦股強力反彈＊



兩大鋰礦龍頭贛鋒鋰業（深：００２４６０）和天齊鋰業（深：００２４６６）接連拋出鋰

電投建生產項目，分別擬投資２５億元、３０億元。兩大龍頭都在加快鋰電產能擴建，贛鋒鋰業

聚焦下游電池環節，天齊鋰業聚焦上游鋰化合物產線擴建。天齊鋰業漲停，贛鋒鋰業飆升

８﹒７％。

此外５月以來，國內六氟磷酸鋰價格持續上漲，月漲幅已達３７﹒６％。碳酸鋰價格大幅反

彈，鋰礦股走高，中礦資源（深：００２７３８）、永興材料（深：００２７５６）集體漲停。

法國總統馬克龍表示，歐安諾集團（Ｏｒａｎｏ ＳＡ）和中國合作夥伴廈鎢新能

（滬：６８８７７８）將投資１５億歐元（約１１３﹒２億元人民幣），設立一家電池領域的合

資企業。廈鎢新能全日飆１２﹒４％，報７１﹒２１元。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９８﹒８９ ＋１﹒５５

上證綜合指數 ３３１０﹒７４ ＋１﹒１７ ４３１７﹒００

上證Ａ股指數 ３４７０﹒４６ ＋１﹒１７

深證成份指數 １１１７８﹒６２ ＋１﹒５７ ５０６６﹒００

深圳創業板指數 ２２９９﹒９３ ＋２﹒１１

上證Ｂ股指數 ２８９﹒９４ －０﹒０５ １﹒３５

深證Ｂ股指數 １１８７﹒３５ ＋０﹒４０ ０﹒５６

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