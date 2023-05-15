《海納智見》今年Ａ股市場風格的討論很熱烈，堅持價值風格者以「中特估」大漲作為證據

，堅持成長風格者以人工智能大漲作為證據，乍一聽都有道理，但其實不然，因為價值陣營和成

長陣營裏，除了這些大漲的品種都存在下跌的品種。怎麼理解這種割裂的現象？未來市場風格將

如何演繹？本文將就此進行探討。



行業角度看，底部反轉以來價值、成長內部分化明顯。去年１０月底以來市場已進入牛市初

期的第一波上漲，整體上市場並沒有呈現嚴格的風格偏向。成長和價值內部行業表現有漲有跌。

成長方面，去年１０月末以來科技佔優，新能源表現較差。在「數據二十條」等產業政策、以及

以ＣｈａｔＧＰＴ為代表的人工智能技術的雙重催化下，科技板塊中傳媒、計算機、通訊等表現

居前，而電力設備、新能源車指數表現明顯靠後。價值方面，受益於防疫、地產政策優化，消費

行業中食品飲料、地產鏈中房地產、建築裝飾等行業階段性表現亮眼，而基礎化工等行業表現較

差。指數角度看，價值、成長內部分化明顯。從代表性的風格指數看，風格特徵也並不明確。同

種風格的指數表現不同，其背後源於指數的成份行業權重不同。



歷史上牛市上漲第一階段期間市場往往呈現普漲、輪漲的特徵，其背後源於市場自底部起來

後，處低位的行業容易受到政策利好和預期改善的催化而出現短期明顯上漲。但由於此時基本面

的趨勢尚未明確，該階段行情往往不存在特定的主線，風格特徵並不明顯。２０２２年１０月以

來的本輪行情中數字經濟、中特估表現較好，其本質正是政策和事件驅動下的情緒修復。但拉長

時間看，基本面決定股價漲跌，盈利趨勢的分化才決定未來風格的走向。當前全部Ａ股盈利仍處

在底部區域，一季報數據顯示Ａ股盈利的拐點已漸現，全部Ａ股歸母淨利潤累計同比增速已從

２０２２Ｑ４的低點０﹒９％回升至２０２３Ｑ１的１﹒４％，預計２０２３年全年增速有望達

１０％－１５％。隨著基本面逐漸回升，市場或由前期的政策和事件驅動走向盈利驅動，未來仍

需關注中報的基本面驗證以及下半年宏觀月度數據的回升情況。展望全年，穩增長政策推動下現

代化產業體系建設，成長盈利增速有望更快，但風格內部盈利增速可能仍有分化。



從牛熊周期、估值、基本面、資金面等維度來看，２０２２年１０月底以來Ａ股已經進入新

一輪牛市周期。目前股市微觀基本面及宏觀政策均在釋放積極訊號，但由於初期基本面不夠扎實

，市場短期內仍出現寬幅震盪。綜合來看，當前國內基本面回暖仍需要一個過程，未來短期內市

場更可能繼續處在蓄勢期。著眼全年，數字經濟代表的成長空間或更大，去偽存真的試金石是業

績，關注政策和技術兩條主線機會。從政策線看，數字經濟已成為現代化產業體系的重要支撐，

政府有望加大對數字安全和數字基建的投入。從技術線看，ＣｈａｔＧＰＴ為代表的人工智能應

用落地，大模型、半導體等上游軟硬體領域有望率先受益。此外，當前應該重視消費結構性機會

以及「中特估」。消費方面，促消費仍是目前政策關注的重點，後續關注消費的結構性機會。從

股市表現看，今年以來消費行業漲幅明顯偏低，隨著基本面改善，消費部分領域有望迎來向上的

機遇。



風險提示：國內疫情惡化影響國內經濟；美國經濟硬著陸影響全球經濟。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

