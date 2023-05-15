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AH股新聞

15/05/2023 15:14

《深股通》深成指全日收升１﹒５７％，報１１１７８﹒６２點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒５７％，報１１１７８﹒６２點

　　人行今日公布的ＭＬＦ利率不變，市場降息預期落空，地產股走低，泰禾集團
（深：０００７３２）跌４﹒４％，陽光城（深：０００６７１）跌５％，濱江集團
（深：００２２４４）跌２﹒４％，中南建設（深：０００９６１）跌１﹒１％。
　　Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，５月以來碳酸鋰價格大幅反彈。截至５月１２日，工業級碳酸鋰價
格已大漲近４８％，均價報２３﹒５萬元人民幣╱噸；電池級碳酸鋰上漲３４﹒５％，均價報
２４﹒７５萬元人民幣╱噸。鋰礦股大幅拉升，中礦資源（深：００２７３８）、永興材料
（深：００２７５６）、天齊鋰業（深：００２４６６）均大漲一成漲停，藏格礦業
（深：０００４０８）升７﹒１％。
　　內地消費疲軟致豬價續磨底，生豬養殖繼續虧損。國家發改委公布，全國豬料比價為
４﹒１８，環比下降０﹒９５％，推算未來生豬養殖頭均虧損為１６７﹒９５元人民幣。豬肉板
塊跌勢頭持續，正邦科技（深：００２１５７）跌４﹒１％，溫氏股份（深：３００４９８）跌
１％，天康生物（深：００２１００）跌０﹒７％。（ｄｗ）

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