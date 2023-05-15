《經濟通通訊社１５日專訊》在相關部門通知調降協定存款、通知存款利率加點上限後，截

至５月１４日，平安銀行（深：０００００１）、桂林銀行、四川天府銀行等１２家中小銀行陸

續公告稱，將調整通知存款與協定存款的利率，並於５月１５日起正式執行。其中，桂林銀行對

通知存款各期限存款產品利率和單位協定存款利率下調幅度高達５５個點子。除了降低存款利率

，亦有多家銀行宣布暫停銷售「智能通知存款」產品，這是因為通過智能轉存的通知存款，其實

際利率遠高於掛牌利率。

此外，在過去一周之內，中國銀行間市場交易商協會對３家機構啟動自律調查，對５家金融

機構及個人予以相應自律處分。截至５月１３日，年內已經有包括建設銀行、中國進出口銀行、

工商銀行在內的８家金融機構被交易商協會啟動自律調查，遠超去年同期。交易商協會表示，要

加大違規交易查處力度，不斷淨化市場環境。

銀行股今早繼續顯著回落，中國銀行（滬：６０１９８８）挫２﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌１﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒９％，浦發銀行（滬：６０００００）跌０﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒６％，招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒３％，興業銀行

（滬：６０１１６６）跌０﹒２％。建設銀行（滬：６０１９３９）Ａ股續軟０﹒２％。

（ｊｔ）

