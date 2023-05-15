《經濟通通訊社１５日專訊》兩大鋰礦龍頭贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）

和天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）接連拋出鋰電投建生產項目，分別擬投資２５

億元（人民幣．下同）、３０億元。兩大龍頭都在加快鋰電產能擴建，贛鋒鋰業聚焦下游電池環

節，天齊鋰業聚焦上游鋰化合物產線擴建。

贛鋒鋰業就２５億元鋰電投建生產項目表示，對於鋰電產業前景和市場需求一直很看好，碳

酸鋰價格止跌回升對公司有積極正面影響，鋰電池項目預計在２０２３年１２月底開始投產。

贛鋒鋰業Ａ股目前飆升７﹒９％，報６９﹒７２元人民幣；Ｈ股抽升逾６％，報５８港元。

天齊鋰業Ａ股漲停，報８２﹒１８元人民幣；Ｈ股升８﹒３％，報６０﹒３５港元。



＊碳酸鋰公開拍賣成交價高於市場均價＊



國聯證券認為，在材料廠補庫需求帶動下，市場情緒普遍轉好，預計到５月碳酸鋰價格或偏

強運行。此外，５月１１日藍科鋰業公開拍賣一大批碳酸鋰，最高成交價為２５﹒１萬元╱噸，

高於市場均價，進一步刺激了市場情緒，帶動現貨價格上漲。

有業內人士表示，隨著近期碳酸鋰價格的反彈，疊加車市價格戰逐漸平息，新能源汽車銷量

逐步回暖，下游需求預期積極性提升，給了上游企業投產的積極性。

國泰君安最新研報指出，節後鋰價延續回暖態勢，但是碳酸鋰庫存仍在高位，預計鋰價仍在

築底過程。（ｊｔ）

