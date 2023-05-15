《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日發布第一季度中國貨幣政策執行報告，總結今年

以來貨幣政策堅持穩健取向，實現了較好的調控效果，有力支持經濟發展恢復向好。在下一階段

，穩健的貨幣政策要精準有力，結構性貨幣政策工具「聚焦重點、合理適度、有進有退」；增強

人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。總體來看，中國經濟運行有望

持續整體好轉，其中二季度在低基數影響下增速可能明顯回升，為順利實現全年增長目標打下堅

實基礎。



＊中國經濟無通縮，不存在長期通縮或通脹的基礎＊



報告提到，今年以來物價漲幅階段性回落，主要與供需恢復時間差和基數效應有關。ＧＤＰ

等宏觀經濟數據同樣存在明顯基數效應，去年第二季受疫情衝擊ＧＤＰ同比降至０﹒４％，低基

數作用下今年第二季ＧＤＰ增速可能明顯回升。報告強調，當前中國經濟沒有出現通縮。通縮主

要指價格持續負增長，貨幣供應量也具有下降趨勢，且通常伴隨經濟衰退。但中國物價仍在溫和

上漲，特別是核心ＣＰＩ同比穩定在０﹒７％左右，Ｍ２和社融增長相對較快，經濟運行持續好

轉，不符合通縮的特徵。中長期看，中國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩

定，不存在長期通縮或通脹的基礎。



＊穩健貨幣政策要精準有力，保持人幣匯率基本穩定＊



至於下一階段主要政策思路，包括穩健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節奏平穩，搞好

跨周期調節，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹

配。著力支持擴大內需，為實體經濟提供有力、穩固支持，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩

定、內部均衡和外部均衡，提升支持實體經濟的可持續性。關注物價走勢邊際變化，引導穩定社

會預期，支持構建糧食、能源等保供穩價體制機制，保持物價水平基本穩定。

此外，繼續深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革

效能，發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，保持利率水平合理適度。結構性貨幣政策工具

「聚焦重點、合理適度、有進有退」，保持再貸款再貼現工具的穩定性，運用好實施期內的階段

性工具，為普惠金融、科技創新、綠色發展等重點領域和薄弱環節提供有力支持。持續發揮政策

性開發性金融工具的作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯

率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性，優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平

上的基本穩定。統籌金融支持實體經濟與風險防範，強化金融穩定保障體系，防範境外風險向境

內傳導，守住不發生系統性金融風險的底線。



＊堅持不以房地產短期刺激經濟，堅持穩地價、穩房價、穩預期＊



要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段

，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，扎實做好保交樓、保民生

、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組並購，有效防範化解優質頭部房企風

險，改善資產負債狀況，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體

系，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。

報告稱，展望未來，經濟延續復甦態勢有諸多有利條件。一是居民收入增長有所恢復，消費

場景改善，消費傾向回升，就業形勢總體穩定，內需潛力將進一步釋放。二是重大項目建設加快

推進，基建投資繼續發揮穩增長重要支撐作用，製造業技術改造投資力度加大，房地產走穩對全

部投資的下拉影響也會趨弱。三是中國產業鏈供應鏈齊全，配套能力強，出口仍具備結構性優勢

。四是已出台政策措施持續顯現成效，積極的財政政策加力提效，穩健的貨幣政策精準有力，服

務實體經濟力度加大，為供給側結構性改革和高質量發展營造了適宜環境。（ｓｌ）

