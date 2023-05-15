《經濟通通訊社１５日專訊》海關總署廣東分署１４日發布今年１至４月進出口數據，顯示

１至４月廣東外貿進出口２﹒５２萬億元（人民幣．下同），同比下降０﹒７％。其中出口

１﹒６８萬億元，增長５﹒４％；進口８４１５億元，下降１０﹒９％。

１至４月，「新三樣」電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長９﹒５倍、

３５﹒４％、１０２﹒４％。此外，廣東經濟運行持續整體好轉，對大宗商品需求旺盛，鐵礦砂

、煤炭、原油等進口分別增長２２﹒７％、２７﹒６％、１３﹒４％。

１至４月，廣東一般貿易進出口１﹒４７萬億元，增長４﹒９％。跨境物流全面恢復，促進

保稅業務發展，以保稅物流方式進出口４２８５﹒４億元，增長１１﹒１％。民營企業進出口

１﹒５３萬億元，增長６﹒５％，佔進出口總值的６０﹒５％。外商投資企業進出口

８５４４﹒５億元，佔３３﹒８％；國有企業進出口１３９０﹒９億元，佔５﹒５％。



＊前４月進出口微降受海外需求走弱、高基數等影響＊



海關總署廣東分署分析稱，受海外需求走弱、高基數等影響，前４月廣東外貿進出口微降，

但總體來看，隨著廣東經濟活動快速復甦，穩外貿政策持續發力，重大項目建設加快推進，企業

信心活力不斷增強，廣東外貿有望繼續保持整體向好勢頭，為實現全年增長目標奠定良好基礎。

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