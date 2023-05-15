《經濟通通訊社１５日專訊》據報相關部門要求內地各銀行１５日起調降協定存款、通知存

款利率加點上限，其中國有大行加點上限不能超過１０個點子，其他金融機構不能超過２０點子

。目前已有最少１２間中小銀行下調通知存款與協定存款的利率，惟同時也有部分銀行上調相關

利率。

其中平安銀行（深：０００００１）１５日起調整「智能存款－通知存款」執行利率，當中

多數分行的１天期、７天期執行利率均較基準利率加點２０基點，即調整後１天期和７天期的執

行利率分別為１％和１﹒５５％；杭州、寧波、溫州分行執行利率均較基準利率加點１５基點，

即調整後１天期和７天期的執行利率分別為０﹒９５％、１﹒５０％。

四川天府銀行則自１５日起調整人民幣通知存款及協定存款產品執行利率。其中１天通知存

款執行利率為１％，７天通知存款執行利率為１﹒５５％、協定存款為執行利率為１﹒３５％，

上述產品均較基準利率上浮２０基點。



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與此同時，平安銀行、東營銀行等多家銀行宣布，暫停銷售「智能通知存款」類產品，其中

平安銀行１４日起暫停，但存量業務仍可繼續在該行各渠道辦理產品支取、查詢、解約等業務；

東營銀行則自１５日起暫停。新疆布爾津喀納斯農商銀行亦公告，將取消個人１天、７天通知存

款產品自動續存功能。公告還顯示，新疆農村信用社自１５日起暫停網上銀行、手機銀行申請辦

理個人通知存款產品。據了解是銀行收到通知，對於通知存款存量客戶，停辦不需要客戶操作、

智能自動滾存的通知存款，存量自然到期。

內媒《每日經濟新聞》引述業內人士稱，從普通存款利率下調，到通知存款「停擺」，或將

在一定程度上緩解商業銀行淨息差壓力。從資金運行的角度來看，也能夠向實體經濟導流更多「

金融活水」。（ｓｌ）

