《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦表

示，今年以來，房地產市場需求較快釋放，商品房銷售有所恢復，住宅銷售價格環比出現上漲，

房企資金狀況有所改善，１－４月房地產開發企業到位資金同比下降６﹒４％，降幅比１－３月

份收窄２﹒６個百分點。但是房地產投資和開發建設仍在下降，房地產市場整體處於調整期，穩

定房地產市場，保障和改善民生，仍需要繼續努力。進入４月份以來，隨著前期積壓住房需求釋

放，部分城市市場熱度有所下降、市場預期有所下調。



＊一線城巿房價走勢強＊



付凌暉指出，從銷售看，隨著政策效應逐步顯現，以及前期疫情積累的需求釋放，１－４月

份，全國商品房銷售面積同比下降０﹒４％，降幅比１－３月份收窄１﹒４個百分點。銷售額增

長８﹒８％，增速比１－３月份加快４﹒７個百分點。其中，１－４月份全國住宅銷售面積增長

２﹒７％，住宅銷售額增長１１﹒８％，均有所加快。從區域看，京津冀、長三角、大灣區等房

地產熱點市場銷售情況總體向好。

從價格看，３月份已經發布的７０個大中城市住宅銷售價格，環比整體呈上漲態勢，其中一

線城市受購買力較強、需求相對穩定等因素影響，房價走勢整體上強於二三線城市。新建商品住

宅銷售價格走勢整體強於二手住宅。

