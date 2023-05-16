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AH股新聞

16/05/2023 13:48

《中國要聞》新財富５００富人榜發布：農夫山泉鍾睒睒三奪首富

　　《經濟通通訊社１６日專訊》２０２３新財富中國５００富人榜今日發布，農夫山泉
（０９６３３）董事長鐘睒睒連續第三年奪冠，儘管其財富較去年微跌至４５６２億元（人民幣
．下同），但仍遙遙領先第二名１０００多億元。今日頭條創始人張一鳴以３１０５億元財富排
名第二；拼多多創始人黃崢以２６０３﹒６億元財富排名第三。
　　排在第四名至第十名的分別是騰訊（００７００）董事局主席馬化騰、寧德時代
（深：３００７５０）董事長曾毓群、阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲、網易
（０９９９９）董事局主席丁磊、順豐控股（深：００２３５２）創始人王衛、牧原股份
（深：００２７１４）董事長秦英林夫婦、美的集團（深：０００３３３）創始人何享健家族。
在前十位富人中，７人財富同比下跌。
　
＊何小鵬年度財富減少７８％＊
　
　　值得一提的是，造車新勢力的小鵬汽車（０９８６８）創始人何小鵬、蔚來（０９８６６）
創始人李斌２０２３年財富同比減少了７８％、６５％。
　　今年上榜富豪總財富為１３﹒５萬億元，人均財富滑落至２６９億元，入圍門檻下滑至
７７﹒６億元。（ｌｃ）

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