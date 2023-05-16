《經濟通通訊社１６日專訊》安永發表數據顯示，４２家Ａ股上市銀行今年第一季度淨利潤

同比增長３﹒２２％，較２０２２年第一季度增速下降了５個百分點；第一季度營業收入約

１﹒４９９萬億元（人民幣．下同），同比增長０﹒７２％；第一季度末資產總額達

２６５﹒８２萬億元，較２０２２年末增長５﹒３０％。總體來看今年第一季度上市銀行資產規

模保持穩定增長，營業收入和淨利潤增長仍面臨壓力，不良貸款率和貸款撥備覆蓋率相比

２０２２年末保持穩定。

安永今日發表《中國上市銀行２０２２年回顧及未來展望》報告，顯示５８家上市銀行

２０２２年度的營業收入合計約６﹒０９萬億元，同比增長０﹒７９％；全年實現淨利潤合計

２﹒１４萬億元，同比增長７﹒１０％。該行認為，在去年經濟下行風險加大、國內經濟受到諸

多超預期因素衝擊的情況下，上市銀行仍然實現了營業收入和利潤的持續增長，為股東創造價值

回報，實屬不易。

報告又指出，２０２２年上市銀行亦加大對戰略性新興產業、製造業、科技創新等領域的支

持力度，使去年製造業貸款餘額較２０２１年增長１８﹒０９％；減費讓利主動壓降實體經濟融

資成本使２０２２年平均貸款收益率較２０２１年下降０﹒１３個百分點。

此外，２０２２年末貸款淨值較２０２１年末增長１１﹒３８％。另一方面，持續推進綠色

金融和普惠金融發展有４７家上市銀行披露了綠色貸款情況。去年末綠色貸款餘額合計

１６﹒２９萬億元，較２０２１年末增長４５﹒０２％，有４９家上市銀行披露了普惠型貸款情

況，去年末普惠型貸款餘額合計１４﹒１萬億元較２０２１年末增長２８﹒６９％。

展望未來，安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑認為，２０２３年中國

經濟已呈現恢復向好的態勢，上市銀行也將面臨更多機遇。（ａｃ）

