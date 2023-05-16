《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５月１６日出版的第１０期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《在二十屆中央政治

局第四次集體學習時的講話》。文章強調，推動全黨在主題教育中深入學習貫徹新時代中國特色

社會主義思想，打牢思想理論基礎。



人行：保持貨幣信貸總量適度節奏平穩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行１５日發布的今年一季度中國貨幣政策執行報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，總量適

度，節奏平穩。中國經濟運行有望持續整體好轉，其中二季度在低基數影響下增速可能明顯回升

。當前中國經濟沒有出現通縮。



兩專項行動擴圍，國企改革走深走實

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委１５日消息，兩項國企改革專項行動－－「科改行動」和「雙百行動」雙雙擴圍深

化。經此次擴圍，「科改企業」總數達６７２戶，「雙百企業」總數達５８０戶。納入專項行動

的相關企業在混改、重組、上市等方面改革或迎來新突破。





《上海證券報》



里程碑事件！「互換通」上線運行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

內地與香港利率互換市場互聯互通合作昨日正式上線運行。數據顯示，首日共有２７家境外機構

通過「互換通」達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義本金總值約８２﹒５９億元人民

幣。這是全球首個衍生產品市場的互聯互通機制。



關注物價走勢邊際變化，保持利率水平合理適度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行１５日發布的２０２３年第一季度中國貨幣政策執行報告顯示，總的看，今年以來貨幣政策

堅持穩健取向，實現了較好的調控效果，有力支持經濟發展恢復向好。



國企改革「雙百企業」擴圍至５８０戶

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委昨日召開的「雙百行動」擴圍深化現場推進會，百戶科技型企業深化市場化改革專

項行動以及國企改革「雙百行動」進一步擴圍深化，「雙百企業」總數從４４９戶擴充至５８０

戶，「科改企業」數量從４３９戶大幅擴充至６７２戶。





《證券時報》



習近平同厄立特里亞總統伊薩亞斯舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１５日在人民大會堂同來華進行國事訪問的厄立特里亞總統伊薩亞斯舉行會談。

習近平指出，中方願同厄方深化兩國朋友加同志的親密友好關係，推動中厄戰略夥伴關係不斷邁

上新台階。



實施好穩健貨幣政策，合理把握宏觀利率水平

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行１５日發布《２０２３年第一季度中國貨幣政策執行報告》指，下一階段，要建設現代中央

銀行制度，充分發揮貨幣信貸政策效能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，乘勢而上，推

動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



外資連續兩月淨買入境內證券

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家外匯管理局１５日公布的數據顯示，４月銀行結售匯和涉外收支均保持順差格局。國家外匯

管理局新聞發言人王春英指出，４月外商來華直接投資繼續保持淨流入，外資連續兩個月淨買入

境內證券。（ｌｃ）

