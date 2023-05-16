《鍾之日記》５月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國家統計局今早公布一系列重磅經濟數據全遜預期，４月工業增加值在低基數效應下仍只有

５﹒６％的增幅，大遜市場預期的增１０﹒９％，即使是被寄予厚望的社會消費品零售數據，僅

增１８﹒４％，遜於預期的增２１％；首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜於預期

的增５﹒５％。青年失業問題嚴峻，１６－２４歲勞動力城鎮調查失業率回升為２０﹒４％，創

有歷史記錄以來的最高水平。

統計局認同國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強，接下來要把發揮政策效力和激發

經營主體活力結合起來，積極恢復和擴大需求；野村證券認為，４月經濟數據遠低於預期，表明

復甦已經停滯，中國經濟螺旋型下降的風險在上升，進而導致經濟活動趨弱、失業率上升、通縮

持續、市場利率下行以及人民幣走貶。



＊滬指失三千三，恒指小幅升＊



隔晚中概股在美股升勢強勁，香江魚缸今日高開２１２點，報２０１８３，已經是全日最高

位，內地多項重磅數據表現遜於預期，導致港股缺乏上升動力，走勢逐步轉弱，加上部分內房股

午後跌幅擴大，內需股同樣下跌，令恒指繼續受制於兩萬點關口，全日收報１９９７８，升７點

，主板成交７８３﹒９億元。

內地４月各項經濟數據亮起復甦紅利結束的警號，資本市場下行壓力漸大。祖國股市經歷上

日Ｖ型震盪後，今日再度破功，滬綜指早段一度轉跌但仍能穩住陣腳，但到下午跌幅突然加劇，

科技股帶頭挫，教育、旅遊、保險及地產等板塊集體跳水。滬綜指全日走低約０﹒６％，報

３２９０﹒９９點，深成指軟０﹒７１％，創業板指跌０﹒２５％。交投續冷清，兩市全日成交

８６６３億元人民幣，按日減７﹒７％，陸股通淨流出３４億元人民幣，結束外資連續七日淨流

入。



＊房地產投資冷清，碧桂園挫半成＊



隨著經濟復甦，今年首季中國樓市有低位企穩的情況，但從４月數據來看便知情況毫不樂觀

。４月居民部門新增貸款同比減少２４１１億元，反映上月房貸還多於借，居民正在加速「去槓

桿」，而今日公布的數據顯示，首４月全國房地產開發投資下降６﹒２％，降幅比１－３月擴大

０﹒４個百分點，反映投資端的景氣程度亦不理想，再加上本月５年期以上ＬＰＲ大概率不調降

，對於民營房企而言可謂多重打擊。

再有上市房企出現債務違約。合景泰富（０１８１３）一筆美元債逾期兌付，連帶８項優先

票據違約。分析師指，合景富泰的違約表明，大部分民營地產商未能從中國樓市整體復甦中受益

，預計今年大多數民營地產商的合約銷售仍可能出現雙位數跌幅。分析指，購房者因擔心無法完

工而避開受困地產商的項目，愈來愈多地轉向二手房和國有地產商的預售項目，以確保交付，這

意味著陷入困境的房企將難以擺脫銷售和流動性下降的負反饋循環。

內房股今日領跌港股，碧桂園（０２００７）挫５％，中海宏洋（０００８１）跌３﹒６％

，瑞安房地產（００２７２）跌２﹒９％，中國金茂（００８１７）走低２﹒７％，新城發展

（０１０３０）跌２﹒６％，中海外（００６８８）跌１﹒７％。



＊鍾睒睒三奪首富，小鵬身家不見一大截＊



２０２３新財富中國５００富人榜今日發布，農夫山泉（０９６３３）董事長鍾睒睒連續第

三年奪冠，儘管其財富較去年微跌至４５６２億元人民幣，但仍遙遙領先第二名１０００多億元

人民幣。今日頭條創始人張一鳴以３１０５億元人民幣財富排名第二；拼多多創始人黃崢以

２６０３﹒６億元人民幣財富排名第三。

排在第四名至第十名的分別是騰訊（００７００）董事局主席馬化騰、寧德時代

（深：３００７５０）董事長曾毓群、阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲、網易

（０９９９９）董事局主席丁磊、順豐控股（深：００２３５２）創始人王衛、牧原股份

（深：００２７１４）董事長秦英林夫婦、美的集團（深：０００３３３）創始人何享健家族。

值得一提的是，造車新勢力的小鵬汽車（０９８６８）創始人何小鵬、蔚來（０９８６６）

創始人李斌２０２３年財富同比減少了７８％、６５％。股價也能反映一二，小鵬汽車及蔚來從

２０２２年６月觸及高位後便一直跌跌不休，從高位至今日收盤價，前者累計暴跌７３％，後者

縮水近２９％。小鵬汽車今日收跌２﹒５％，報３７﹒８５元；理想汽車漲３﹒２％，報１１８

元。

前十大富人的股份走勢大致向上，網易升１﹒５％，騰訊升１﹒１％，阿里升０﹒４％，寧

德時代升０﹒３％，農夫山泉升０﹒２％，Ａ股方面，順豐控股挫２﹒４％，美的集團跌

２﹒２％，牧原股份跌０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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