《經濟通通訊社１６日專訊》蘋果產業鏈拉升，知名分析師郭明錤１５日發文稱，蘋果ＡＲ

╱ＭＲ頭戴設備可能會在６月ＷＷＤＣ亮相，蘋果已經對發布此新設備做了充分準備，若蘋果

ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置發布優於預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢

。

早前有科技媒體報道指，蘋果ＡＲ╱ＭＲ頭戴設備將會是蘋果歷史上最具實驗性和打破常規

的產品。同時據試用過蘋果ＭＲ產品的人士透露，蘋果ＭＲ設備的性能遠遠超過市面上的競爭對

手，沉浸感也更加充分。



＊利好蘋果供應鏈股價＊



郭明錤指出，蘋果將於ＷＷＤＣ發布ＡＲ╱ＭＲ頭戴裝置的消息將，有利於蘋果供應鏈股價

，並預計蘋果ＭＲ頭顯預計將在９月量產，最快秋季送到用戶手上。

他並透露，從新款設備的材料成本來看，除了立訊精密（深：００２４７５）獨家的組裝之

外，最貴的前５名分別是Ｍｉｃｒｏ ＯＬＥＤ顯示器（Ｓｏｎｙ獨家）、雙處理器（台積電獨

家）、機殼（長盈精密（深：３００１１５）為主要供應） 、１２顆相機模型組（高偉電子獨

家）、與外部電源（歌爾股份（深：００２２４１）獨家）。

Ａ股蘋果產業鏈股家走高，被點名的長盈精密（深：３００１１５）漲４﹒６％，立訊精密

（深：００２４７５）升１﹒１％，歌爾股份（深：００２２４１）升１﹒８％。此外，榮旗科

技（深：３０１３６０）飆１４﹒６％，聯得裝備（深：３００５４５）揚１１﹒４％，智立方

（深：３０１３１２）漲８﹒９％，聞泰科技（滬：６００７４５）升１﹒８％。（ｄｗ）

