《經濟通通訊社１６日專訊》有內地網友在網上發帖，指內地棟篤笑演員ＨＯＵＳＥ（李昊

石）被指在演出中疑似嫌侮辱解放軍，事件隨後發酵，登上微博熱搜。演員所屬的喜劇公司笑果

文化公開道歉，並無限期停止涉事藝人一切演藝工作。北京文化執法總隊亦對相關公司進行立案

調查。

據爆料網民稱，李昊石在表演時說自己在上海收養了兩隻野狗，兩隻狗在追逐一隻松鼠時，

令其聯想起８個字「作風優良，能打勝仗」。該網民認為，「這個破梗侮辱了人民子弟兵」。隨

後大批網民在演員及其公司微博下留言批評比喻不當。「能打勝仗，作風優良」是十八大之後國

家對解放軍提出的強軍目標中的部分詞句。

《北京日報》發表評論文章指，脫口秀被稱作「冒犯的藝術」，但創造不是亂造，自由也有

邊界，指「我們的文化中自然也有禁區」，並指從輿論幾乎一邊倒的憤怒來看，人們對這種挑戰

底線的爛梗嗤之以鼻。

笑果文化隨後就演出內容道歉，並無限期停止李昊石後續一切演藝工作。李昊石在其微博道

歉稱「深感愧疚與後悔」，其在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯

想。將為此承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習。北京市文化執法總隊表示，５月

１５日上午通過網絡巡查已獲知此事，並已對相關公司進行立案調查。（ｄｗ）

