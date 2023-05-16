《經濟通通訊社１６日專訊》光大集團今日發布公告，中國光大集團股份公司１６日下午召

開黨委擴大會議。中央組織部宣布中央決定：免去王江的中國光大集團股份公司黨委書記職務，

另有任用。

王江原為中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國光大銀行股份有限公司黨委書

記、董事長，中國光大集團有限公司董事長。王江在２０２２年３月正式擔任光大集團董事長，

距今剛滿一年。



＊不足四年內掌舵三間銀行＊



資料顯示，王江出生於１９６３年７月，今年５９歲，經濟學博士，第十三屆全國人大代表

。王江具豐富的金融從業經歷。１９９９年至２０１５年一直在建行任職，被成為「老建行」，

曾任建行山東省分行副行長，湖北省分行行長，上海市分行行長。

２０１５年３月，王江赴交通銀行擔任副行長，２０１７年出任江蘇省副省長，直至

２０１９年回歸銀行系統，在三年不到時間內先後擔任中國銀行、建設銀行兩家國有大行行長，

隨後於２０２２年３月赴任光大集團黨委書記、董事長，兼任光大銀行黨委書記、董事長至今。

早前內媒報道指，有人稱其履歷為「一路火箭炮」。（ｄｗ）

