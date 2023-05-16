《經濟通通訊社１６日專訊》境外機構整體持有的中國債券於４月明顯減少。《路透》根據

中債登、上海清算所數據測算，４月境外機構在銀行間債市總減量為４１７億元（人民幣．下同

）。３月份時外資略增持了中國銀行間債券，其中減持了國債，但大量增持了同業存單。顯示中

美國債利差持續大幅倒掛背景下，外資真正重拾對人民幣債券的興趣仍任重道遠。

具體來說，境外機構４月末在中債登托管餘額為２８８５０億元，加上上清所的２８１２億

元債券餘額，外資在銀行間市場人民幣債券持有總額為３１６６２億元；佔總量的比重，由３月

末的２﹒４６％再降至２﹒４１％。

作為銀行間債市的主要托管場所，４月末外資在中債持有的國債餘額為２１２１２億元，佔

該類債比重８﹒２７％，當月減持１１７億元；政策性銀行債６８１９億元，佔該類債比重

３﹒１２％，當月減持１５５億元。另外，當月外資持有商業銀行債餘額２９９億元，當月增持

１億元。

上海清算所債券存量變動方面，４月外資月末債券托管量減少了１３６億元，主要減持品種

為：同業存單減持９２億元；熊貓債減持２８億元；公司信用類債減持２７億元。

人民銀行周一（１５日）發布的公告顯示，４月末境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為

３﹒１７萬億元人民幣，約佔銀行間債券市場總托管量的２﹒５％。與３月末的３﹒２１萬億元

相比，托管餘額減少約４００億元。



＊外資減持中國債券的趨勢仍未結束＊



東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，外資趨勢性減持中國債券的趨勢仍未結束，從殖利率角

度來看，持有中國債券的吸引力仍然不高；目前看私營部門仍是減持中國債券的主力，公共部門

持倉期限相對更長，持倉更為穩定。

一季度中國ＧＤＰ以一年來最快的速度增長，房地產行業實現一年多來首次擴張，信貸數據

總量和結構均表現良好，出口數據亦大超市場預期，令經濟復甦預期偏於樂觀。不過，近期公布

的４月份經濟數據重新顯露內外需求不振，寬鬆預期推動國債走牛，資本利得吸引力提高後或有

利於外資買入中國債券。（ｊｔ）

