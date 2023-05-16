《經濟通通訊社１６日專訊》京東對房地產開發業務的興趣愈來愈大。在「保障性租賃住房

」的政策當下，京東今年初在北京花３１億元（人民幣．下同）拿地後參與其中，要在亦莊總部

旁建４０００套員工公寓，宣稱租金僅為市場價的一半。

根據２０２２年的《北京市關於加快發展保障性租賃住房的實施方案》，對於企事業單位的

自有土地，土地使用權人可自建或與其他有實力、信譽好的主體合作建設運營保障性租賃住房。

據了解，今年初京東拿下項目地塊的主體為北京越新房地產開發有限公司，於２０２２年底才成

立，不久就獲得了房地產開發企業二級資質，可以承擔該保租房項目的建造。



＊京東或將自主開發運營超６０億的保租房項目＊



據內媒《界面新聞》根據該公司在天眼查搜索發現，京東企業不只有一家房地產開發公司，

單與北京越新為同一法人代表的，還有一家上海京卓啟迪商業管理有限公司，與之關聯的還有北

京聯茂方泰房地產開發有限公司。聯茂方泰曾拿過京東北京亦莊總部二期項目地塊，並主導開發

，而上海京卓啟迪為今年卓越集團與京東合作成立，雙方在上海、南京落地了兩大商業綜合體，

購物中心部分由該公司負責商業運營管理。

由此可見，在房地產項目開發、運營方面已經擁有經驗的京東，今後或將自主開發運營這個

總投資超６０億的保租房項目。經梳理發現，京東的房地產業務版圖並不止於此，這家電商大佬

，這幾年還伸向了產業園、商業地產、住宅地產等多個領域。

在京東年報中，經營性現金流一欄的零售、物流和達達三個主要分部之外，京東還列出一個

新業務板塊，包含開發物業的銷售收益，即京東開發的物流及其它地產項目在各種股權結構下出

售所獲得的收益。（ｊｔ）

