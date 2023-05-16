《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，特斯拉上海工廠在為Ｍｏｄｅｌ ３改款車型的
試生產做最後階段的準備。知情人士稱，Ｍｏｄｅｌ ３改款車型比此前版本稍長，運動風格更
強，內飾更加時尚。
報道指，自本月初以來，特斯拉上海工廠部分生產員工須將手機放在生產線外面的專用儲物
櫃中，以防車型圖片洩露。上海特斯拉工廠一期生產線可能會在本月底停運幾天用來調試。
（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
16/05/2023 15:47
《中國要聞》特斯拉上海廠為Ｍｏｄｅｌ ３改款車試產做最後準備
《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，特斯拉上海工廠在為Ｍｏｄｅｌ ３改款車型的
試生產做最後階段的準備。知情人士稱，Ｍｏｄｅｌ ３改款車型比此前版本稍長，運動風格更
強，內飾更加時尚。
報道指，自本月初以來，特斯拉上海工廠部分生產員工須將手機放在生產線外面的專用儲物
櫃中，以防車型圖片洩露。上海特斯拉工廠一期生產線可能會在本月底停運幾天用來調試。
（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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