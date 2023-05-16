《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，特斯拉上海工廠在為Ｍｏｄｅｌ ３改款車型的

試生產做最後階段的準備。知情人士稱，Ｍｏｄｅｌ ３改款車型比此前版本稍長，運動風格更

強，內飾更加時尚。

報道指，自本月初以來，特斯拉上海工廠部分生產員工須將手機放在生產線外面的專用儲物

櫃中，以防車型圖片洩露。上海特斯拉工廠一期生產線可能會在本月底停運幾天用來調試。

（ｊｔ）

